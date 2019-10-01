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Вчать українську: пісня KAZKA стала найпопулярнішою у росіян

STYLERЖиття    01.10.2019 - 17:17
Вчать українську: пісня KAZKA стала найпопулярнішою у росіян
Текст "Плакала" групи KAZKA став лідером за запитами в російському пошуковику (Фото: колаж РБК-Україна)

Текст "Плакала" в РФ шукають в інтернеті найбільше

Мегахіт української групи KAZKA "Плакала" зайняв в Російській Федерації лідируючу сходинку в рейтингу всіх запитів тексту пісні в інтернеті у пошуковій системі "Яндекс". Слова цього твору найбільше шукали в рунеті протягом року. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на дані огляду статистики запитів.

У топ-10 найпопулярніших запитів зі словами "текст" та "пісня", задані російськими користувачами "Яндекса" з 27 вересня 2018 року по 27 вересня 2019 року, українці KAZKA отримали 100 балів.

Треба сказати, що результати у інших виконавців набагато нижчі, і розрив між "золотом" та "сріблом" становить 64 бали.

Вчать українську: пісня KAZKA стала найпопулярнішою у росіян

Фото: KAZKA (instagram.com/muztv)

За піснею "Плакала" KAZKA в рейтингу йдуть такі артисти:

Дует азербайджанського походження Rauf & Faik з треком "Дитинство" - 36 балів;

Пісня "Катюша" на вірші Михайла Ісаковського - 33 бали;

Трек GONE.Fludd (репера Олександра Смирнова ака Саша Бузі) "Мамбл" - 30 балів;

Два твори білоруського репера Тіма Білоруських (Тимофій Морозов) - "Незабудка" з 29 балами та "Мокрі кроси" з 28 балами;

Трек репера Face (Іван Дрьомін) "Гуморист" - 24 балів;

Твір репера Strange "Зависай" - 18 балів;

Пісня Артура Пирожкова (Олександр Ревва) "Зачепила" - 17 балів

Замикає першу десятку пісня "День Перемоги" у виконанні Льва Лещенка - 17 балів

Зазначимо, що пісня "Плакала" групи KAZKA стала лідером українських і світових чартів, а кліп на пісню в YouTube після публікації у вересні 2018 року набрав 271 мільйон переглядів.

Текст пісні "Плакала":

Врятуюсь від слів твоїх -
Буду ціла.
За рік образ
Не складу
Ціну я.
Горять,
Мости горять,
І сліз моря.
Та знай - це гра моя.
Менше слів,
Більше діла.

Врятую від стріл твоїх
Хоч би тіло.
Загнав під лід,
Не знайду,
Душу я.
Болить,
Ой, як болить,
І кров кипить.
Та донька
Вже не спить.
Менше слів
Більше діла.

Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла,
Засяяв день
Таємними знаками.
І мама молода, й закохана мала,
На кухні всі однаково плакали.

Зотліла ніч, зранку все
Стало сіре.
Знайти нові
Кольори
Мушу я.
Лице
Умий дощем.
Що треба ще?
Дай серцю
Під плащем
Менше слів,
Більше віри.

Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла,
Засяяв день
Таємними знаками.
І мама молода, й закохана мала,
На кухні всі однаково плакали.

KAZKA "Плакала" (Відео: YouTube / KAZKA)

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