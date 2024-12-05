"Говорю это как малоросс со стажем". Актер-воин дал важный совет украинским семьям

Чтобы воспитать поколение сознательных украинцев, которым будет не все равно на свою страну, нужно начать, прежде всего, с отказа от русского языка.
Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал украинский актер, спортсмен и военнослужащий, кавалер ордена "За мужество" III степени Владимир Ращук.
По его словам, одна из самых больших проблем состоит в том, что в детских садах и школах до сих пор есть учителя и воспитатели, которые говорят на русском.
“Они воспитывают думать на русском. Потому что эти люди уже никогда не начнут думать на украинском, а значит и ничему украинскому они не научат. Я вам говорю это как малоросс со стажем - я из Мариуполя и 35 лет думал и говорил по-русски", - сказал Владимир.
Но есть еще одна беда. Речь идет о родителях, которые говорят на русском дома.
“Люди не имеют своей идентификации. Для нас это сегодня очень важно. Сейчас я раздуваю эту проблему. А мне она болит! Считалось, что мы окраина, и нас не существует", - объяснил актер свое мнение.
"Поэтому рецепт один: если ты украинец - ты не знаешь русского языка", - дал совет украинским семьям актер-военный.
Также Ращук признался, что в тяжелые времена на фронте он с побратимами вдохновлялись, когда слушали уроки Ирины Фарион.
"Я мечтал, чтобы она была министром образования, потому что то, что она могла бы дать, это просто база", - сказал он.
Владимир родился в Мариуполе. В юности активно занимался спортом, получил первые разряды по водному поло и волейболу. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Увлекается музыкой, игрой на музыкальных инструментах - гитаре, фортепиано, ударных.
Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. С 2007 года служил в Национальном академическом драматическом театре Леси Украинки. Снялся в ряде фильмов и сериалов, в частности, в популярной картине "Черный ворон" и телепроекте "Отдел 44".
После полномасштабного вторжения России пошел на войну добровольцем. Стал командиром роты батальона "Свобода", весной освобождал от российских оккупантов Киевскую область. Впоследствии отправился на восток, где участвовал в боях на Бахмутском направлении. Участвовал в боях за Северодонецк. Награжден орденом "За мужество" III степени и "Стальным крестом" от Главнокомандующего ВСУ.
Кроме того, Ращук "разнес" коллег, которые играют военных.
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