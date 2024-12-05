"Кажу це як малорос зі стажем". Актор-воїн дав важливу пораду українським родинам

Щоб виховати покоління свідомих українців, яким буде не все одно на свою країну, треба почати перш за все з відмови від російської мови.
Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив український актор, спортсмен і військовослужбовець, кавалер ордена "За мужність" III ступеня Володимир Ращук.
За його словами, одна з найбільших проблем полягає у тому, що в дитячих садочках та школах досі є вчителі та вихователі, які говорять російською.
“Вони виховують думати російською. Бо ці люди вже ніколи не почнуть думати українською, а значить і нічому українському вони не навчать. Я вам кажу це як малорос зі стажем - я із Маріуполя і 35 років думав й говорив російською", - сказав Володимир.
Але є ще одна біда. Мова йде про батьків, які говорять російською вдома.
“Люди не мають своєї ідентифікації. Для нас це сьогодні надважливо. Зараз скажуть, що я роздуваю знову цю проблему. А мені вона болить! Тому що всі роки з історії України, які я знаю, а це останні 400 років, все українське знищувалося. Вважалося, що ми окраїна і нас не існує", - пояснив актор свою думку.
“Тому рецепт один: якщо ти українець - ти не знаєш російської мови", - дав пораду українським родинам актор-військовий.
Також Ращук зізнався, що в надважкі часи на фронті він з побратимами надихалися, коли слухали уроки Ірини Фаріон.
“Я мріяв, щоб вона була міністеркою освіти, бо те, що вона могла б дати, це просто база", - сказав він.
Володимир народився у Маріуполі. В юності активно займався спортом, отримав перший розряди з водного поло та волейболу. Кандидат у майстри спорту з вільної боротьби. Захоплюється музикою, грою на музичних інструментах - гітарі, фортепіано, ударних.
Закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого. З 2007 року служив у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Знявся у низці фільмів та серіалів, зокрема, у популярній картині “Чорний ворон" і телепроекті “Відділ 44".
Після повномасштабного вторгнення Росії пішов на війну добровольцем. Став командиром роти батальйону “Свобода”, навесні звільняв від російських окупантів Київську область. Згодом вирушив на схід де брав участь у боях на Бахмутському напрямку. Брав участь у боях за Сєвєродонецьк. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня і "Сталевим хрестом" від Головнокомандувача ЗСУ.
Окрім того, Ращук "розніс" колег, які грають військових.
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