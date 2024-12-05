"Кажу це як малорос зі стажем". Актор-воїн дав важливу пораду українським родинам

За його словами, одна з найбільших проблем полягає у тому, що в дитячих садочках та школах досі є вчителі та вихователі, які говорять російською.

“Вони виховують думати російською. Бо ці люди вже ніколи не почнуть думати українською, а значить і нічому українському вони не навчать. Я вам кажу це як малорос зі стажем - я із Маріуполя і 35 років думав й говорив російською", - сказав Володимир.

Але є ще одна біда. Мова йде про батьків, які говорять російською вдома.

“Люди не мають своєї ідентифікації. Для нас це сьогодні надважливо. Зараз скажуть, що я роздуваю знову цю проблему. А мені вона болить! Тому що всі роки з історії України, які я знаю, а це останні 400 років, все українське знищувалося. Вважалося, що ми окраїна і нас не існує", - пояснив актор свою думку.

“Тому рецепт один: якщо ти українець - ти не знаєш російської мови", - дав пораду українським родинам актор-військовий.

Ращук висловився про про російську мову в Україні (фото надане актором)

Також Ращук зізнався, що в надважкі часи на фронті він з побратимами надихалися, коли слухали уроки Ірини Фаріон.

“Я мріяв, щоб вона була міністеркою освіти, бо те, що вона могла б дати, це просто база", - сказав він.

Хто такий Володимир Ращук

Володимир народився у Маріуполі. В юності активно займався спортом, отримав перший розряди з водного поло та волейболу. Кандидат у майстри спорту з вільної боротьби. Захоплюється музикою, грою на музичних інструментах - гітарі, фортепіано, ударних.

Закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого. З 2007 року служив у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Знявся у низці фільмів та серіалів, зокрема, у популярній картині “Чорний ворон" і телепроекті “Відділ 44".

Володимир Ращук під час зйомок у серіалі "Прикордонники" (фото надане актором)

Після повномасштабного вторгнення Росії пішов на війну добровольцем. Став командиром роти батальйону “Свобода”, навесні звільняв від російських окупантів Київську область. Згодом вирушив на схід де брав участь у боях на Бахмутському напрямку. Брав участь у боях за Сєвєродонецьк. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня і "Сталевим хрестом" від Головнокомандувача ЗСУ.