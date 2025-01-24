Чудеса и перемены постучатся в двери этих знаков Зодиака уже в субботу
Карты Таро сулят представителям четырех знаков Зодиака невероятные события. Уже в субботу их ждут чудеса и радостные события.
У каких знаков Зодиака начнется новая жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Рак
Таро-гороскоп на 25 января сулит вам хорошие новости. Перемены и чудеса уже у вас на пороге, важно лишь решиться и распахнуть перед ними двери. Не стоит бояться начинать все с чистого листа, рискните и позвольте себе отпустить прошлое.
Овен
В субботу вас поставят перед выбором, однако едва ли вам стоит бояться. Слушайте свое сердце, а если сильно переживаете - посоветуйтесь с самыми близкими. Удача не даст вам оступиться, важно лишь настроиться на то, что любое ваше решение окажется правильным, даже если сейчас вам в это сложно поверить.
Козерог
Таро-гороскоп сулит вам важный разговор, от которого вы могли сознательно убегать. Когда же судьба снова подбросит вам возможность озвучить свои желания и откровенно признаться в том, что не давало вам покоя - действуйте. Вы будете удивлены, когда поймете, что чудеса были буквально у вас под носом.
Весы
В субботу вам очень повезет. В ваши двери постучатся не только чудеса, а еще и прекрасные новости. Они помогут вам понять, что уже вскоре все начнется с чистого листа. Такое "обнуление" может испугать, однако на самом деле в нем нет ничего страшного.
Напомним, ранее стало известно, каким знакам Зодиака повезет в феврале.
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Во время написания материала были использованы источники: Tarot, Astrostyle.