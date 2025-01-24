От какой привычки следует избавиться каждому знаку Зодиака, чтобы быть счастливым в отношениях

Каждый имеет какие-то плохие привычки в отношениях, ведь никто из нас не идеален. Астрология - это своеобразное зеркало, которое помогает распознать ту или иную модель отношений, научиться менять ее при необходимости и изменить направление на необходимое.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World предлагает узнать, от какой привычки в отношениях стоит избавиться каждому астрологическому символу, чтобы в конце концов стать счастливыми.

Овен - перестаньте искать следующего лучшего

Это не означает, что вам следует соглашаться на плохие отношения, но если сейчас у вас все хорошо, то не разрушайте это. Не думайте ошибочно, что всегда найдется кто-то лучше.

Телец - перестаньте соглашаться на то, что удобно

Вам не следует цепляться за зону комфорта. Вместо этого подумайте, чего вам на самом деле хочется, и проанализируйте, действительно ли вы с тем человеком, с которым хотели бы быть.

Близнецы - перестаньте примерять личности

Попробуйте составить список самых важных качеств, выбора образа жизни и всего, что вы хотите для себя и партнера. И вместо того, чтобы становиться тем, кем вас хотят видеть другие, сосредоточьтесь на поиске настоящего себя. Тогда ваш партнер найдет вас сам.

Рак - перестаньте отдавать все эмоции партнеру

Ведь вы ожидаете, что он будет таким же чутким в ответ и заставляете его отвечать за ваши чувства. Хотя вы - пара, но остаетесь двумя разными личностями, и ни один из вас не должен полностью зависеть от другого, чтобы чувствовать себя хорошо.

Лев - перестаньте постоянно ставить себя на первое место

В большинстве случаев вы учитываете собственные чувства и желания, а не партнера. Спросите себя, чего он действительно хочет и нуждается, прежде чем сделать какой-то шаг, и посмотрите, как это повлияет на ваши отношения.

Дева - бросьте попытки исправить партнера

Позвольте себе влюбиться в человека, а не в его потенциал. И если чувствуете, что ничего не получается, отпускайте человека раньше, вместо того, чтобы пытаться его исправить.

Весы - перестаньте избегать одиночества

Попробуйте запланировать свидание с самим собой, без партнера. Время, проведенное в одиночестве, может помочь вашему личному развитию. Ведь все и так хорошо знают, что вы стремитесь к постоянному самосовершенствованию.

Скорпион - перестаньте воспринимать физическую близость как любовь

Когда вы научитесь отличать любовь от похоти и поймете, что не менее важная эмоциональная связь, то в конце найдете того, кого так ищете.

Стрелец - прекратите убегать

Позвольте себе взять на себя обязательства перед кем-то и вместе проходите трудные времена. Когда у вас возникнет желание убежать при первых признаках трудностей, то вспомните, что вознаграждение будет больше, нежели вы можете себе представить.

Козерог - перестаньте избегать уязвимости

Делитесь своими чувствами и позвольте человеку войти в ваше сердце. Да, это означает, что вам могут сделать больно, но ваше сердце сильнее, чем вы думаете. Не бойтесь потерять все. Ведь только когда сможете полностью довериться, отыщете того, кому, возможно, удастся удержать вас навсегда.

Водолей - перестаньте избегать обязательств

Если вы сейчас в отношениях, то поймите, что вполне нормально посвящать себя кому-то и определять важные моменты, которые будут устраивать и вас, и партнера.

Рыбы - прекратите романтизировать все вокруг

Вы должны перестать превращать всех в свою идеальную пару, даже не узнав о человеке больше. Любите людей такими, какие они есть, а не такими, какими вы их себе представляете.