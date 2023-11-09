Не говорите слово "молодец": Карпачев рассказал, как правильно хвалить ребенка

Ребенку всегда нужна поддержка родителей - это вдохновляет улучшать свои навыки. Однако, стоит знать, что не всегда можно говорить ребенку - "Ты молодец!"

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram .

Почему нельзя говорить ребенку, что он молодец

Эксперт говорит, что молодец не несет в себе никакого смыслового значения.

Следует быть конкретными и дать ребенку понять, что вы заметили его усилия и сам поступок. К примеру, "ты помог мне разобрать пакеты с продуктами из магазина, спасибо".

По словам психолога, родители должны хвалить за старания. Покажите ребенку, что замечаете даже маленькие достижения.

К тому же важно хвалить именно за реальные поступки.

"Какой красивой стала твоя буква "Р" при письме", - пример, как хвалить ребенка.

Когда следует хвалить

Карпачев говорит, что важно хвалить ребенка именно сразу. Все потому, если сделать это вечером, то эффект не будет таким же. Дети ждут, что взрослые сразу заметят их старания и похвалят.

Не получая признания, у ребенка формируется низкая самооценка.

Как заменить слово "молодец"

Следует перестать говорить с ребенком безликими фразами и использовать альтернативу слову "молодец". Можно употреблять следующие фразы:

мне кажется, это было лучшим твоим решением

ты уже гораздо лучше справляешься с этой задачей

я так горжусь тобой!

а как ты это придумал(-ла)?

мне очень интересен твой ход мыслей

ты мне очень помог(-ла), спасибо за помощь

Родители должны проявлять заинтересованность в деятельности ребенка и расспрашивать подробности. Тогда ребенок поймет, что родители поддерживают его и понимают.