Психолог рассказал, что нужно знать родителям, чтобы их ребенок был умным

Обычно родители стремятся, чтобы их ребенок был развитым, умным, здоровым и счастливым. Но тогда нужно обратить внимание на развитие речи ребенка, которое напрямую связано с развитием его интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram .

Что родители должны знать

Очень важно следить за тем, чтобы количество слов, которые использует ребенок, было в пределах возрастной нормы.

Психолог говорит, что возрастные нормы речевого развития детей могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и культурных факторов.

Однако, есть общие наставления, которые могут помочь понять, развивается ли речь вашего ребенка. Важно помнить, что это только ориентиры, и каждый ребенок может развиваться индивидуально.

"Выводы по индивидуальным особенностям развития вашего ребенка должен делать специалист, а не ваша бабушка, которая рассказывает, что ее старший брат вообще начал говорить в 5 лет", - говорится в сообщении.

Развитие ребенка в определенные годы

0-3 месяца

Развивается реакция на звуки, разные тона голоса и мелодии. Также ребенок сосредотачивается на источнике звука.

Выдает первые звуки, такие как "a", "o" и плач.

3-6 месяцев

Ребенок издает больше голосовых звуков, интонация становится более разнообразной.﻿﻿ Начинает повторять звуки и слоги, такие как "ба-ба" или "ма-ма".

Также реагирует на свое имя и звуки окружающей среды.

6-9 месяцев

Развивается более активная речь, ребенок использует разные звуки, слоги и интонации.

﻿﻿Начинает распознавать знакомые слова, такие как "мама" или "папа". Понимает простые инструкции, такие как "подойди" или "покажи".

9-12 месяцев

Может произносить несколько отдельных слов, таких как "ма-ма", "та-та" "баба" или другие звуки, имеющие значение.

В таком возрасте ребенок уже понимает простые команды и инструкции, такие как "не трогай" или "сиди".

12-18 месяцев

Ребенок умеет произносить несколько отдельных слов (обычно около 20-50 слов).﻿﻿ Понимает простые инструкции и команды.

Также начинает комбинировать слова в короткие фразы, такие как "что это?" или "дай мне".

18-24 месяцев

﻿﻿Значительно увеличивает словарь, произнося от 200 до 300 слов.

﻿﻿Начинает строить двусловные предложения, такие как "я хочу" или "папа идет".﻿﻿ Понимает простые вопросы и может отвечать на них.

2-3 года

В этом возрасте словарь увеличивается до примерно 1000 слов.﻿﻿ Ребенок строит предложение из 3-5 слов, активно использует грамматические структуры.﻿﻿ Понимает и может ответить на простые вопросы, способные рассказывать о прошедших событиях.