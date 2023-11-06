9 фраз, которые дети никогда не скажут своим родителям: это следует знать

Все родители стремятся стать настоящими друзьями для своего ребенка, научиться находить правильные слова и успокаивать, когда это необходимо. Однако не всегда понимают потребности детей. Стоит знать, что дети никогда не скажут своим родственникам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram .

Уважай мои эмоции и чувства

Психолог говорит, если ребенок скучает, злится или радуется - это его искренние переживания и "разные стороны одной медали".

Следует просто поддержать ее и помогать справляться с негативными эмоциями. К тому же ребенку тоже нелегко.

Будь терпеливой со мной

Ребенок постоянно учится и развивается, но ему нужно время, чтобы понять, принять и внедрить в свою жизнь новые способы поведения.

Карпачев рассказал, что из-за своего юного возраста дети не всегда могут сделать это за один или несколько раз.

"И насколько я наблюдаю - в этом и сами взрослые-то не добились особого успеха", - говорится в сообщении.

Объясняй мне причины своих решений и поступков

Чтобы ребенок понял, что что-то можно или нельзя делать, нужно объяснить простым и понятным языком. Если правильно говорить с ребенком, это поможет стать ответственным и самостоятельным.

Уважай мои интересы

Это нужно делать, даже если родителям интересы ребенка кажутся странными.

"Ты даже представить не можешь как очередной пройденный мной уровень в "той тупой игре" поможет мне быть уверенным в себе, когда я вырасту", - говорит психолог.

Я учусь на ошибках

Родители должны дать детям возможность совершать ошибки.

Психолог говорит, даже когда взрослые спокойно объясняют, как делать правильно, то не осознают, как пытаются реализовать свою потребность в преимуществе.

Слушай меня искренне

Дети хотят разделять с родителями свои успехи, радости, страхи и переживания. Конечно, они начинают это с детских глупостей.

И если дети чувствуют, что родителям это не нужно, то не удивляйтесь, что в будущем они не будут рассказывать о своей влюбленности, конфликте в школе и своих мечтах.

Общение с родителями дает ребенку уверенность и понимание, что она важна и любима.

Будь последовательна в своих требованиях и ограничениях

Это поможет ребенку понять правила и адаптироваться к ним. Постоянно меняющиеся требования и внезапные наказания родителей, которые порой просто зависят от их собственного эмоционального состояния, могут сбивать ребенка с толку и уменьшать уровень прослушивания к словам взрослых.

Наслаждайся со мной моментами радости и счастья

Родители должны отмечать достижения ребенка и праздновать маленькие его победы.

Это подарит ему мотивацию для дальнейшего развития. Также останутся приятные воспоминания.

Я расту и меняюсь

Ребенок активно растет и постоянно развивается. Поэтому все, что "работало вчера", сегодня уже может быть неактуальным.

Психолог советует развиваться и учиться вместе с ребенком. К тому же взрослые должны показывать своим примером не только кем надо быть, но и как к этому идти - через обучение и развитие.