9 фраз, которые дети никогда не скажут своим родителям: это следует знать
Все родители стремятся стать настоящими друзьями для своего ребенка, научиться находить правильные слова и успокаивать, когда это необходимо. Однако не всегда понимают потребности детей. Стоит знать, что дети никогда не скажут своим родственникам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram.
Уважай мои эмоции и чувства
Психолог говорит, если ребенок скучает, злится или радуется - это его искренние переживания и "разные стороны одной медали".
Следует просто поддержать ее и помогать справляться с негативными эмоциями. К тому же ребенку тоже нелегко.
Будь терпеливой со мной
Ребенок постоянно учится и развивается, но ему нужно время, чтобы понять, принять и внедрить в свою жизнь новые способы поведения.
Карпачев рассказал, что из-за своего юного возраста дети не всегда могут сделать это за один или несколько раз.
"И насколько я наблюдаю - в этом и сами взрослые-то не добились особого успеха", - говорится в сообщении.
Объясняй мне причины своих решений и поступков
Чтобы ребенок понял, что что-то можно или нельзя делать, нужно объяснить простым и понятным языком. Если правильно говорить с ребенком, это поможет стать ответственным и самостоятельным.
Уважай мои интересы
Это нужно делать, даже если родителям интересы ребенка кажутся странными.
"Ты даже представить не можешь как очередной пройденный мной уровень в "той тупой игре" поможет мне быть уверенным в себе, когда я вырасту", - говорит психолог.
Я учусь на ошибках
Родители должны дать детям возможность совершать ошибки.
Психолог говорит, даже когда взрослые спокойно объясняют, как делать правильно, то не осознают, как пытаются реализовать свою потребность в преимуществе.
Слушай меня искренне
Дети хотят разделять с родителями свои успехи, радости, страхи и переживания. Конечно, они начинают это с детских глупостей.
И если дети чувствуют, что родителям это не нужно, то не удивляйтесь, что в будущем они не будут рассказывать о своей влюбленности, конфликте в школе и своих мечтах.
Общение с родителями дает ребенку уверенность и понимание, что она важна и любима.
Будь последовательна в своих требованиях и ограничениях
Это поможет ребенку понять правила и адаптироваться к ним. Постоянно меняющиеся требования и внезапные наказания родителей, которые порой просто зависят от их собственного эмоционального состояния, могут сбивать ребенка с толку и уменьшать уровень прослушивания к словам взрослых.
Наслаждайся со мной моментами радости и счастья
Родители должны отмечать достижения ребенка и праздновать маленькие его победы.
Это подарит ему мотивацию для дальнейшего развития. Также останутся приятные воспоминания.
Я расту и меняюсь
Ребенок активно растет и постоянно развивается. Поэтому все, что "работало вчера", сегодня уже может быть неактуальным.
Психолог советует развиваться и учиться вместе с ребенком. К тому же взрослые должны показывать своим примером не только кем надо быть, но и как к этому идти - через обучение и развитие.
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