"Щодня виходить серіал московським язиком": український канал потрапив у скандал

Деталі мовного скандалу

Справа в тому, що на каналі щодня виходить документально-ігровий серіал "Вещдок" російською мовою. Його показують о 23.50 і 6.05.

"Каналу байдуже, що пряма вимога закону – всі художні фільми повинні бути українськими", - написав Смолій.

Секретаріат уповноважений із захисту державної мови, у своєму моніторингу за 04.05.2022, 07.05.2022 та 09.05.2022 чітко зазначив, що телеканал порушує закон.

До речі, на 9 травня на каналі показували фільм "В бой идут одни старики", що також порушує закон.

"На будь - які звернення, прохання суспільства - ніяких реакцій. Тому виносимо цю ситуацію в публічний простір. У країні - війна. 20% територій окуповано. Знищують Сєвєродонецьк, б'ють по Харкову, влаштований геноцид у Херсонській та Запоріжжі", - зазначає журналіст.

Зазначимо, що розробником документального серіалу "Вещдок" є телеканал "Інтер".