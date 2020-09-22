Керівництво НКРЕКП планує збільшити зарплатний фонд на 50%, - нардеп

Фото: Олексій Кучеренко (ba.org.ua)

Проект державного бюджету на 2021 рік передбачає збільшення витрат на утримання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в 1,5 раза і майже всі кошти будуть направлені на збільшення фонду заробітної плати.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко у Facebook.

"В НКРЕКП в розпал кризи в 1,5 раза зростають зарплати! На 2021 рік витати бюджету на утримання цього органу керівництво комісії пропонує збільшити в 1,5 раза. У 2020 році бюджет комісії складав 487,5 млн грн, а у 2021 році вони запросили відразу 713,6 млн грн. Майже 90% усього фонду піде на підвищення зарплат", - написав нардеп.

Кучеренко наголосив, що збільшення фінансування НКРЕКП відразу на 50% відбувається на тлі найбільшої з 1990-х років кризі в енергетиці, розквіту корупційних схем і повної відсутності довіри до цього органу.

"Чим же керівництво комісії заслужило надбавку у 215 млн грн до заробітної плати? Вперше з 90-х років на енергоринку мільярдні борги, державні енергокомпанії в рекордних збитках, у гарантованого покупця - дірка в бюджеті у 20 млрд грн! На ринку процвітають корупційні схеми, Вже в наступному році населенню прийдеться платити повний тариф через низку злочинних непрофесійних дій цього складу НКРЕКП", - зазначив Кучеренко.

За його словами, фінансування НКРЕКП здійснюється шляхом сплати до спецфонду держбюджету всіма суб’єктами ринку енергетики та комунальних послуг фіксованої ставки за регулювання, розмір якої встановлює НКРЕКП.

"Їх сплачує кожен облгаз, кожне обленерго, водоканал - тобто всі учасники ринку і надавачі комунальних послуг. Ці кошти закладаються в тарифах, тобто за ріст зарплат керівництва НКРЕКП у 2021 році на 50% заплатимо ми зі своїх кишень", - пояснив Кучеренко.

Депутат вимагає переглянути кошторис комісії на 2021 г.

"Такий бюджет і такі заробітні плати тарифного регулятора неприпустимі. Розумію, що в НКРЕКП із захватом в очах дивляться на мільйонну заробітну плату керівника "Нафтогазу" Коболєва, але стільки "коболєвих" українська енергетика і економіка не витримає", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше депутат Михайло Волинець звернувся до Кабміну з проханням припинити повноваження голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересу, пов'язаний з сімейним енергетичним бізнесом.

За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював "Еф Енд Ем Україна"і володів 10% її уставного капіталу.

Вперше інформація про бізнес-інтереси сім’ї голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в енергетиці з’явилася в ЗМІ ще 10 вересня. В той же день на сайті НКРЕКП був опублікований проект постанови про анулювання ліцензії компанії "Еф Енд Ем Україна".