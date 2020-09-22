В Україні може з'явитися Держфонд підтримки медицини, спорту та культури

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні може з'явитися Державний фонд підтримки медицини, спорту і культури. Комітет Верховної ради з питань молоді та спорту рекомендує ВР прийняти за основу відповідний законопроект №3899.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Даний проект пропонує направити кошти, отримані від легалізації грального бізнесу, на соціальні цілі. Зокрема, закон передбачає:

створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури і науки в складі спецфонду держбюджету;

направлення відрахувань щорічних ліцензійних платежів на діяльність у сфері грального бізнесу в цей фонд;

направлення 50% платежів за ліцензії на діяльність з організації та проведення азартних ігор в казино і на ігрових столах, а також 100% платежів за ліцензії на букмекерські пункти до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням грального закладу.

"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №3899 з пропозиціями комітету, а проект № 3899-1 відправити суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня закон про легалізацію грального бізнесу підписав глава держави Володимир Зеленський.

Детальніше про те, як буде працювати закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Азарт у законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".