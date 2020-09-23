Кожного українця змусять віддати по 16 тисяч: на що підуть гроші

Українці в рік заплатять більше за держборг, ніж за освіту, медицину та інші потреби держави
В Україні всі працюючі громадяни зобов'язані платити податки, які надалі держава розподіляє на потреби країни. Бюджет країни – це гроші всіх платників податків, який поповнюється коштом зарплат рядових українців, які купують товари та послуги, сплачують акцизи й збори.
Так, якщо розділити витрати на загальну кількість українців за даними електронного перепису (37,29 млн), то виявиться, що кожний громадянин, включаючи новонароджених, віддає своїми податками близько 4,1 тис. грн на медицину в рік, 4,6 тис. грн на освіту і всього 201,5 грн в рік на культуру. Деталі розповідає OBOZREVATEL.
Скільки кожен українець віддає своїх податків:
Найбільша стаття витрат – на погашення й обслуговування державного боргу – 599,8 млрд. Або 16 084 грн з кожного українця, включаючи немовлят. Зазначимо, це вже не перший рік, коли найбільше коштів доводиться витрачати саме на борги.
При цьому в наступному році за гроші платників податків планується підвищення мінімалки з 1 січня до 6000 і з липня – до 6500 гривень. За ними виростуть заробітні плати бюджетників. У проєкті держбюджету зазначено, що влада планує збільшити витрати на освіту на 28%.
Також очікується триразове підвищення мінімальної пенсії у 2021 році. З 1 січня – 1769 грн, з 1 липня – 1854 грн, з 1 грудня – 1934 грн.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що керівництво НКРЕКП планує збільшити зарплатний фонд на 50%.
Також ми писали, що в Україні може з'явитися Держфонд підтримки медицини, спорту та культури.