Здавалося, що літак падає: екс-дружина Потапа розповіла неприємну правду

Ірина Горова розповіла правду про Потапа (Колаж РБК-Україна)

Ірина Горова відкрила неприємний секрет про Потапа

Колишня дружина Потапа, продюсер Ірина Горова, розповіла, що у артиста є одна неприємна особливість, з якою вона воювала всі 15 років їхнього шлюбу. Про це пише видання "Сьогодні".

Горова розповіла, що її колишній чоловік всі роки шлюбу доводив її своєю особливістю, а саме – хропінням. Вона змушена була терпіти нічні "пісні", так як боротися з ними не було ніякої можливості.

"Ногами боролася, руками, кулаками. Закривала ніс, говорив – встань. Йшла. А як ти можеш боротися? Там якісь штучки – подуй у вухо, полоскочи за ніс – вони тільки на 5 хвилин діють", - зізналася Горова.

Потап доводив колишню дружину хропінням (фото: instagram.com/realpotap)

Вона згадала курйозний випадок, який стався з нею та колишнім чоловіком на борту літака. Під час польоту фанатка Потапа попросила своїх сусідів помінятися з нею місцями, щоб сісти ближче до свого об'єкту обожнювання. Однак, коли Потап і його товариш задрімали в польоті, дівчина була глибоко розчарована, так як вони почали по-звірячому хропіти.

"Вони удвох так хропли, що нам здавалося, що літак падає. Це було дуже смішно", - згадала Горова.

Ірина Горова 15 років воювала з Потапом з-за хропіння (фото: instagram.com/realpotap)

Вона додала, що ця неприємна особливість не завадила їй прожити з Потапом довгих 15 років.

"Ой, да. Останній хропун – це був Олексій Потапенко, колишній чоловік і нинішній партнер, і я щаслива, що так сталося, тому що я спокійно сплю", - додала продюсер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Потап вразив мережу екстравагантною "зачіскою".

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