"Перестав міркувати": Потап з Каменських поскаржився на ранкові тренування (відео)

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя, як завжди, "живчик". А ось Потап трохи втомився

Настя Каменських і Потап перетворили тренування в свій спосіб життя. Буквально щодня вони намагаються приділяють час спорту і намагаються не пропустити жодного тренування - особливо Настя. При цьому кожен раз зіркова пара музикантів намагається урізноманітнити фізичні навантаження. Приміром, нещодавно Каменських вирішила спробувати займатися його. Незвичайний йога-ретрит зайняв в неї 5 днів. І весь цей час співачка ділилася з багатотисячною армією шанувальників корисними фото і відео. Співачка наголосила, що їй дуже подобається пізнавати і кайфувати під час цього. Адже Настя неодноразово зазначала, що йога - це також і процес самопізнання, розкриття свого внутрішнього світу.

Після йоги Камеснких знову повернулася до більш насичених тренувань і важких навантажень. А разом зі своєю коханою займається і Потап. Так, на своє сторінці в мережі instagram Каменських опублікувала нове ранкове відео, яке було записано ще о 5:50 ранку!

Настя і Потап їдуть в машині - як зазвичай, на тренування в столичний ботсад. На вулиці ще темно.

“Всім доброго ранку. Зараз 5:50 і ми з Льошкою їдемо на спортик", - позитивно відзначає Каменських.

А ось Потап більш "втомлений".

“Доброго ранку. Точніше, доброї ночі всім. Взагалі 5:50 другий день поспіль - це дуже важко вставати, - скаржиться Потап. - Друге - тренування кльове. Ну просто я вчора дожив до семи вечора. Я просто перестав міркувати. Якщо сьогодні до дев'ятої вечора доживу, буде добре".

"Зате ранок такий класний", - підсумував Потап і ніжно подивився на Настю. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Ранкове тренування Потапа і Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зворушила щасливим фото з Потапом після розлуки. Зазначимо, що весь час, поки Настя займалася йога-ретритом, Потап був на концертах.