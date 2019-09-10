Казалось, что самолет падает: экс-жена Потапа рассказала неприятную правду

Ирина Горовая рассказала правду о Потапе (Коллаж РБК-Украина)

Ирина Горовая открыла неприятный секрет о Потапе

Бывшая супруга Потапа, продюсер Ирина Горовая, рассказала, что у артиста есть одна неприятная особенность, с которой она воевала все 15 лет их брака. Об этом пишет издание "Сегодня".

Горовая рассказала, что ее бывший супруг все годы брака доводил ее своей особенностью, а именно – храпом. Она вынуждена была терпеть ночные "песни", так как бороться с ними не было никакой возможности.

"Ногами боролась, руками, кулаками. Закрывала нос, говорил – встань. Уходила. А как ты можешь бороться? Там какие-то штучки – подуй в ухо, пощекочи за нос – они только на 5 минут действуют", - призналась Горовая.

Потап доводил бывшую жену храпом (фото: instagram.com/realpotap)

Она вспомнила курьезный случай, который произошел с ней и бывшим мужем на борту самолета. Во время полета фанатка Потапа попросила своих соседей поменяться с ней местами, чтобы сесть поближе к своему объекту обожания. Однако, когда Потап и его товарищ задремали в полете, девушка была глубоко разочарована, так как они начали зверски храпеть.

"Они вдвоем так храпели, что нам казалось, что самолет падает. Это было очень смешно", - вспомнила Горовая.

Ирина Горовая 15 лет воевала с Потапом из-за храпа (фото: instagram.com/realpotap)

Она добавила, что эта неприятная особенность не помешала ей прожить с Потапом долгих 15 лет.

"Ой, да. Последний храпун – это был Алексей Потапенко, бывший муж и нынешний партнер, и я счастлива, что так случилось, потому что я спокойно сплю", - добавила продюсер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Потап поразил сеть экстравагантной "прической".

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