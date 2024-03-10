Австралийская дизайнерша обвинила Кайли Дженнер в плагиате: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Джессики Йохансен-Белл.

Почему Кайли Дженнер обвинили в плагиате

Недавно Кайли представила свою новую коллекцию одежды, которую сама же и продемонстрировала. В нее вошли интересные платья с вырезами разной длины. Они имеют оригинальные рукава, вырезы и форму.

Все поклонники Дженнер остались в восторге от коллекции платьев, которые представила модельер. А фотографии получились просто замечательными.

Однако австралийская модельер Джессика Йохансен-Белл обвинила Дженнер в краже дизайна ее новой коллекции, вышедшей под названием бренда Khy.

Если верить словам модельерши, она выпустила подобную коллекцию четыре года назад. Свои слова женщина Джессика подтвердила видео, продемонстрированное в соцсети, там она показала собственные изделия, которые, собственно, и сравнила с новой коллекцией Дженнер.

"Возможно, я ошибаюсь, а может быть, Кайли Дженнер все-таки украла всю мою коллекцию?", - отметила Йохансен-Белл.

Кроме того, дизайнер рассказала, что когда-то она работала с Кайли Дженнер, а именно в 2018 году Джессика предоставляла звезде одежду для съемок.

"Я связалась с членами ее команды, и они быстро ответили мне, но сказали, что разработали эти вещи благодаря упорному труду и инновационным идеям команды", - продолжила свое возмущение Джессика.

Однако команда Дженнер не предоставила логические доказательства и аргументы, чтобы доказать ее непричастность к плагиату.