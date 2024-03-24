Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)

Кайли Дженнер запустила алкогольный бренд

Всемирно известная 26-летняя модель Кайли Дженнер уже владеет двумя брендами, но теперь их 3, ведь девушка выпустила в продажу свой дебютный алкоголь под брендом Sprinter.

Это сладкий напиток смешанный с водкой, который имеет разные вкусы.

Дженнер поделилась в соцсети рекламными снимками для своего нового продукта, а также серией фотографий, на которых позирует рядом с полными упаковками напитка.

Также по случаю запуска нового напитка Кайли устроила громкую вечеринку, на которой присутствовали ее родственники и друзья.

Кайли Дженнер запустила алкогольный бренд (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Это день Sprinter! Мы по всей Америке", - подписала кадры Дженнер.

Sprinter представлен в четырех вкусах: черная вишня, грейпфрут, персик и лайм. Это 100-калорийная газировка со сладким соком. Прочность такого напитка составляет - 4,5% алкоголя.

Интересной изюминкой бренда Sprinter является тот факт, что он не будет продаваться отдельными жестянками, поэтому покупателям придется приобрести всю упаковку из 8 банок почти за 20 долларов.

Кайли Дженнер запустила алкогольный бренд (фото: instagram.com/kyliejenner)