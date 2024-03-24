Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)

Кайлі Дженнер запустила алкогольний бренд

Всесвітньо відома 26-річна модель Кайлі Дженнер вже є власницею двох брендів, але тепер їх 3, адже дівчина випустила у продаж свій дебютний алкоголь під брендом Sprinter.

Це солодкий напій змішаний з горілкою, що має різні смаки.

Дженнер поділилася у соцмережі рекламними знімками для свого нового продукту, а також серією світлин, на яких позує поруч з повними упаковками напою.

Також з нагоди запуску нового напою, Кайлі влаштувала гучну вечірку, на якій були присутні її родичі та друзі.

Кайлі Дженнер запустила алкогольний бренд (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Це день Sprinter! Ми по всій Америці", - підписала кадри Дженнер.

Sprinter представлений у чотирьох смаках: чорна вишня, грейпфрут, персик і лайм. Це 100-калорійна газована горілка з солодким соком. Міцність такого напою складає - 4,5% алкоголю.

Цікавою родзинкою бренду Sprinter є той факт, що він не продаватиметься окремими бляшанками, тому покупцям доведеться придбати всю упаковку із 8 банок майже за 20 доларів.

Кайлі Дженнер запустила алкогольний бренд (фото: instagram.com/kyliejenner)