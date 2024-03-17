Кайли Дженнер показала, как поддерживает идеальную фигуру (фото)

Кайли Дженнер - всемирно известная модель, которая выглядит невероятным и любит быть на высоте, но без поддержки себя в хорошей форме ей бы это не удалось.

О том, как Кайли поддерживает фигуру. рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.

Кайли Дженнер показала, как занимается спортом

Поскольку Дженнер не только модельер и владелица именных брендов одежды и косметики, она должна быть примером для других женщин, собственно, так и есть. Но со стороны ее красота и стройность выглядит как дань, но на самом деле это большая работа над собой.

Чтобы выглядеть так роскошно и позволять себе одевать красивые платья, костюмы и другие вещи, подчеркивающие красоту ее фигуры, звезда занимается спортом, хотя и не очень активно об этом рассказывает своим фоловерам.

Да, на днях девушка решила показать кусочек своего занятия в спортзале. В Instagram-stories модельер поделилась коротким видео, на котором работает со специальными спортивными резинками и очевидно отрабатывает комплекс занятий на ноги.

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Кстати для своей тренировки Кайли выбрала спортивный комплект черного цвета, состоящий из топа и леггинсов от бренда Alo.

Одежда этого же бренда модель показала еще и у себя на странице и в очередной раз ошеломила своей фигурой и красивыми формами.

Выходит, что именно спорт помогает Кайли быть стройной и оставаться одной из самых красивых женщин, которые являются примером для миллионной аудитории девушек и женщин.

Кайли Дженнер в спортивной форме (фото: instagram.com/kyliejenner)