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Кайли Дженнер показала, как поддерживает идеальную фигуру (фото)

Воскресенье 17 марта 2024 17:36
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Кайли Дженнер показала, как поддерживает идеальную фигуру (фото) Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлия Любченко

Кайли Дженнер - всемирно известная модель, которая выглядит невероятным и любит быть на высоте, но без поддержки себя в хорошей форме ей бы это не удалось.

О том, как Кайли поддерживает фигуру. рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Кайли Дженнер показала, как занимается спортом

Поскольку Дженнер не только модельер и владелица именных брендов одежды и косметики, она должна быть примером для других женщин, собственно, так и есть. Но со стороны ее красота и стройность выглядит как дань, но на самом деле это большая работа над собой.

Чтобы выглядеть так роскошно и позволять себе одевать красивые платья, костюмы и другие вещи, подчеркивающие красоту ее фигуры, звезда занимается спортом, хотя и не очень активно об этом рассказывает своим фоловерам.

Да, на днях девушка решила показать кусочек своего занятия в спортзале. В Instagram-stories модельер поделилась коротким видео, на котором работает со специальными спортивными резинками и очевидно отрабатывает комплекс занятий на ноги.

Кайли Дженнер показала, как поддерживает идеальную фигуру (фото)

Скриншот

Кстати для своей тренировки Кайли выбрала спортивный комплект черного цвета, состоящий из топа и леггинсов от бренда Alo.

Одежда этого же бренда модель показала еще и у себя на странице и в очередной раз ошеломила своей фигурой и красивыми формами.

Выходит, что именно спорт помогает Кайли быть стройной и оставаться одной из самых красивых женщин, которые являются примером для миллионной аудитории девушек и женщин.

Кайли Дженнер показала, как поддерживает идеальную фигуру (фото)Кайли Дженнер показала, как поддерживает идеальную фигуру (фото)

Кайли Дженнер в спортивной форме (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раньше мы рассказывали, как Кайли Дженнер очаровала сияющим платьем.

Также читайте, почему известная дизайнер обвинила Кайли Дженнер в плагиате.

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Кайли Дженнер Звёзды Спортзал
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