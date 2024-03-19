Кайли Дженнер показала идеальное тело в новых откровенных образах (фото)

Кайли Дженнер довольно часто выкладывает фото и видео, где демонстрирует свою идеальную фигуру, которая нравится не только мужчинам, но и увлекает женщин, поскольку на ней вся одежда сидит прекрасно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.

Кайли Дженнер показала идеальные формы

Такая фигура Дженнер - это большая работа над собой, конечно, генетику никто не отменяет, но в конце концов это и результат от физических нагрузок. Модель уже показывала, как она занимается в спортивном зале, а теперь пришел черед показать результаты.

Да, Кайли выложила соблазнительные фото в разных образах. Сначала девушка показала простой, но очень сексуальный лук, состоящий из колготок, бюстгальтера, а также он дополненный туфлями челноками. В этом образе очень заметно, какой подкачанный пресс имеет Дженнер.

Кайли Дженнер в обольстительном образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Далее модельер показалась в черном боде, который демонстрирует стройность ее талии. Также свою фигуру Кайли показала в подробных фото, где-то видны длинные ноги, где-то плечи и тонкие руки, а есть и великолепное портретное фото Дженнер с новой прической.

Кайли Дженнер в откровенном боди (фото: instagram.com/kyliejenner)

Стоит сказать, что фотосессия выполнена в черно-белых оттенках, что только придает интерес этим кадрам и желание рассматривать их и подчеркивать красоту Кайли.

В общем, у девушки часто появляются в профиле черно-белые фотографии, ведь они выглядят более магическими и загадочными.