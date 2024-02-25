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Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)

Воскресенье 25 февраля 2024 12:29
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Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото) Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлия Любченко

Кайли Дженнер - модель и основательница бренда косметики, достаточно популярной и востребованной в мире модной индустрии, показала новые образы.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Кайли Дженнер показала новые образы

Кайли Дженнер довольно часто становится лицом для разных брендов, и для своих в том числе. Она обладает роскошной фигурой и внешностью, что позволяет женщине быть одной из топовых моделей Голливуда.

На этот раз Кайли продемонстрировала интересные платья в белом и черном цветах. Каждое платье, которое показала Дженнер, уникально и имеет интересные и довольно соблазнительные разрезы.

Стоит сказать, что каждый образ Кайли выглядит потрясающе, поскольку сама идея съемки необычна. Ведь каждая модель позирует не просто в студии, они ходят или лежат на диванах. И все это в сочетании с откровенными платьями имеет особую историю.

Сначала Дженнер показала более-менее классический образ - платье длины меди в белом цвете с разрезами на талии и одним открытым плечом. Женщина собрала волосы в пучок и дополнила образ босоножками на невысоком каблуке.

Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)

Кайли Дженнер показала новые образы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дальше Кайли примеряла длинное платье молочного оттенка, имеющее интересное оформление рукавов. В этом платье девушка позирует, лежа на кресле.

Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)

Кайли Дженнер показала новые образы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также в гардеробе модели были одинаковые мини-платья в черном и белом цветах с интересным вырезом на руке, а также костюм, состоящий из юбки и черного топа.

Каждый из образов Дженнер действительно выглядит прекрасно и демонстрирует ее профессионализм, как модели и красоту, как женщины.

Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)

Кайли Дженнер показала новые образы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раньше мы рассказывали, как Кайли Дженнер носит яркую юбку.

Также читайте, как Кайли Дженнер в новом образе зажгла красоту декольте.

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