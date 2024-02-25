Кайли Дженнер показала новые соблазнительные образы (фото)
Кайли Дженнер - модель и основательница бренда косметики, достаточно популярной и востребованной в мире модной индустрии, показала новые образы.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.
Кайли Дженнер показала новые образы
Кайли Дженнер довольно часто становится лицом для разных брендов, и для своих в том числе. Она обладает роскошной фигурой и внешностью, что позволяет женщине быть одной из топовых моделей Голливуда.
На этот раз Кайли продемонстрировала интересные платья в белом и черном цветах. Каждое платье, которое показала Дженнер, уникально и имеет интересные и довольно соблазнительные разрезы.
Стоит сказать, что каждый образ Кайли выглядит потрясающе, поскольку сама идея съемки необычна. Ведь каждая модель позирует не просто в студии, они ходят или лежат на диванах. И все это в сочетании с откровенными платьями имеет особую историю.
Сначала Дженнер показала более-менее классический образ - платье длины меди в белом цвете с разрезами на талии и одним открытым плечом. Женщина собрала волосы в пучок и дополнила образ босоножками на невысоком каблуке.
Кайли Дженнер показала новые образы (фото: instagram.com/kyliejenner)
Дальше Кайли примеряла длинное платье молочного оттенка, имеющее интересное оформление рукавов. В этом платье девушка позирует, лежа на кресле.
Кайли Дженнер показала новые образы (фото: instagram.com/kyliejenner)
Также в гардеробе модели были одинаковые мини-платья в черном и белом цветах с интересным вырезом на руке, а также костюм, состоящий из юбки и черного топа.
Каждый из образов Дженнер действительно выглядит прекрасно и демонстрирует ее профессионализм, как модели и красоту, как женщины.
Кайли Дженнер показала новые образы (фото: instagram.com/kyliejenner)
Раньше мы рассказывали, как Кайли Дженнер носит яркую юбку.
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