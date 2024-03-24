Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)
У Кайли Дженнер уже есть бренд одежды и косметики, но, скорее всего, ей этого мало, поэтому девушка презентовала бренд алкоголя.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.
Кайли Дженнер запустила алкогольный бренд
Всемирно известная 26-летняя модель Кайли Дженнер уже владеет двумя брендами, но теперь их 3, ведь девушка выпустила в продажу свой дебютный алкоголь под брендом Sprinter.
Это сладкий напиток смешанный с водкой, который имеет разные вкусы.
Дженнер поделилась в соцсети рекламными снимками для своего нового продукта, а также серией фотографий, на которых позирует рядом с полными упаковками напитка.
Также по случаю запуска нового напитка Кайли устроила громкую вечеринку, на которой присутствовали ее родственники и друзья.
Кайли Дженнер запустила алкогольный бренд (фото: instagram.com/kyliejenner)
"Это день Sprinter! Мы по всей Америке", - подписала кадры Дженнер.
Sprinter представлен в четырех вкусах: черная вишня, грейпфрут, персик и лайм. Это 100-калорийная газировка со сладким соком. Прочность такого напитка составляет - 4,5% алкоголя.
Интересной изюминкой бренда Sprinter является тот факт, что он не будет продаваться отдельными жестянками, поэтому покупателям придется приобрести всю упаковку из 8 банок почти за 20 долларов.
Кайли Дженнер запустила алкогольный бренд (фото: instagram.com/kyliejenner)
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