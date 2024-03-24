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Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)

Воскресенье 24 марта 2024 12:44
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Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото) Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлия Любченко

У Кайли Дженнер уже есть бренд одежды и косметики, но, скорее всего, ей этого мало, поэтому девушка презентовала бренд алкоголя.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Кайли Дженнер запустила алкогольный бренд

Всемирно известная 26-летняя модель Кайли Дженнер уже владеет двумя брендами, но теперь их 3, ведь девушка выпустила в продажу свой дебютный алкоголь под брендом Sprinter.

Это сладкий напиток смешанный с водкой, который имеет разные вкусы.

Дженнер поделилась в соцсети рекламными снимками для своего нового продукта, а также серией фотографий, на которых позирует рядом с полными упаковками напитка.

Также по случаю запуска нового напитка Кайли устроила громкую вечеринку, на которой присутствовали ее родственники и друзья.

Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)

Кайли Дженнер запустила алкогольный бренд (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Это день Sprinter! Мы по всей Америке", - подписала кадры Дженнер.

Sprinter представлен в четырех вкусах: черная вишня, грейпфрут, персик и лайм. Это 100-калорийная газировка со сладким соком. Прочность такого напитка составляет - 4,5% алкоголя.

Интересной изюминкой бренда Sprinter является тот факт, что он не будет продаваться отдельными жестянками, поэтому покупателям придется приобрести всю упаковку из 8 банок почти за 20 долларов.

Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя (фото)

Кайли Дженнер запустила алкогольный бренд (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раньше мы рассказывали, как Кайли Дженнер показала идеальное тело в новых откровенных образах.

Также читайте, как Кайли поддерживает фигуру.

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