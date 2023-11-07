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Кофе без воды: секретный рецепт ароматного напитка

Как сварить кофе без воды (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире почти каждый человек не может представить свое утро без чашечки ароматного кофе. Однако такой напиток можно сварить без капли воды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Какие ингредиенты понадобятся

Такой напиток можно приготовить на молоке, а по желанию добавить корицу, мускатный орех, гвоздику или маленькие маршмеллоу. Такой кофе получается с более мягким вкусом. К тому же такой напиток понравится любителям кулинарных экспериментов.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • кофе молотый - 10 г
  • молоко 2,8% - 150 мл
  • сахар, корица молотая - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно молотый кофе насыпать в турку, добавить молоко, но не смешивать.

Турку поставьте на медленный огонь и снимите, когда начнет подниматься кофейная пенка, снимите турку с огня.

Как только пенка опустится, повторите процесс дважды. Подождите 1 минуту, пока осядет кофейная гуща и налейте напиток в чашку. По желанию добавьте сахар и корицу.

Полезные советы

Стоит знать, что налет от молока остается на дне джезвы, поэтому огонь должен быть несильным, а после приготовления тщательно помойте турку.

Помните о том, что молоко может свернуться. Поэтому обязательно наблюдайте за температурой и берите только свежее молоко.

Рецепт приготовления кофе без воды (фото: Freepik)

Ранее мы сообщали, что в Украину завезли кофе, от которого можно впасть в кому.

Также читайте, почему после кофе возникает сильная головная боль.

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