Кофе без воды: секретный рецепт ароматного напитка

Какие ингредиенты понадобятся

Такой напиток можно приготовить на молоке, а по желанию добавить корицу, мускатный орех, гвоздику или маленькие маршмеллоу. Такой кофе получается с более мягким вкусом. К тому же такой напиток понравится любителям кулинарных экспериментов.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

кофе молотый - 10 г

молоко 2,8% - 150 мл

сахар, корица молотая - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно молотый кофе насыпать в турку, добавить молоко, но не смешивать.

Турку поставьте на медленный огонь и снимите, когда начнет подниматься кофейная пенка, снимите турку с огня.

Как только пенка опустится, повторите процесс дважды. Подождите 1 минуту, пока осядет кофейная гуща и налейте напиток в чашку. По желанию добавьте сахар и корицу.

Полезные советы

Стоит знать, что налет от молока остается на дне джезвы, поэтому огонь должен быть несильным, а после приготовления тщательно помойте турку.

Помните о том, что молоко может свернуться. Поэтому обязательно наблюдайте за температурой и берите только свежее молоко.

Рецепт приготовления кофе без воды (фото: Freepik)