Забудьте о черном: этот элегантный цвет завоевал сердца модниц во всем мире (фото)

Коричневый цвет - это отличный выбор для зимы, так как он создает атмосферу уюта и тепла, при этом выглядит элегантно и стильно. Коричневый цвет универсален и прекрасно сочетается с другими оттенками, такими как бежевый, белый, черный, бордовый и даже с яркими акцентами.

Кардиган и брюки

Кардиган и брюки - это отличное сочетание для создания стильного и комфортного образа, подходящего как для повседневной носки, так и для более формальных мероприятий. Присмотрите широкие штаны или же прямого кроя из плотного материала. Дополнить такой низ можно кардиганом на пуговицах и удобной обувью на небольшом каблуке.

Коричневый образ на каждый день (фото: instagram.com/femmeblk)

Теплое платье и пальто

Также в одном образе можно сочетать разные оттенки коричневого. Например, подберите длинное платье из темно-коричневого трикотажа, а сверху накиньте пальто более светлого цвета. Дополните лук интересным украшением, а также обувью и сумкой нейтрального оттенка.

Вариант в офис (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Кожаная юбка и джемпер

Кожаная юбка и джемпер - это отличный дуэт, который может выглядеть стильно и элегантно, а также быть удобным для повседневных образов. Подберите прямую юбку или юбку-карандаш и дополните ее любимым джемпером или гольфом-водолазкой.

Вариант с коричневой юбкой (фото: instagram.com/sylviemus_)

Вельветовые брюки и свитер

Присмотрите широкие или прямые вельветовые брюки средней длины, могут быть с поясом на резинке или с высокой талией. Под них подберите удобный свитер оверсайз или вязаный джемпер с крупным рисунком. Дополните образ теплым пальто, удобными ботинками и аксессуарами.

Коричневые вельветовые брюки - тренд (фото: instagram.com/livvperez)

Пальто и ботфорты

Для создания такого образа понадобится длинное коричневое пальто прямого кроя или же классическое пальто с поясом или пальто в стиле "шарф" с воротником. Под него надевайте короткое черное платье или же юбку и свитер. Завершат лук высокие сапоги-ботфорты из замши, а также вместительная сумка.

Коричневое пальто и обувь (фото: instagram.com/symphonyofsilk)