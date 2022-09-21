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Пытали и оставили в кустах: бывший военный из Изюма рассказал о зверствах оккупантов

Новина українською →
Изюм, Среда 21 сентября 2022 16:34
Пытали и оставили в кустах: бывший военный из Изюма рассказал о зверствах оккупантов Бывший военный рассказал о пытках оккупантов в плену (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во время оккупации города Изюм Харьковской области российские оккупанты применяли пытки к гражданским и военнослужащим. Бывший военный Александр Глушко рассказал, что последние две недели оккупации он провел заключенным в развалинах полицейского участка.

Об этом пишет Reuters.

По словам мужчины, российские военные применяли во время пыток электрические провода.

Отметим, что Александр воевал против оккупантов на востоке Украины с 2018 по 2020 год. Он заявил, что захватчики в Изюме ужасающими методами узнавали информацию о местонахождении бойцов территориальной обороны.

Мужчина отметил, что после задержания не мог ни стоять, ни говорить, и полтора месяца лечился от этого состояния в Изюмской центральной городской больнице. Он сказал, что российские войска пришли к нему домой в мае, потому что кто-то сообщил им, что он раньше служил в украинской армии.

Когда оккупанты нашли его военные документы, то отвели его в подвал вблизи больницы с мешком на голове, где били в течение пяти дней. Все это время его руки и ноги были связаны за спиной в пыточной позе, которая известна в правоохранительных органах и силовых кругах бывшего Советского Союза, как "ласточка". К тому же россияне не давали ни еды, ни воды.

После продолжительных пыток оккупанты его отпустили, и случайные прохожие нашли мужчину и оказали помощь.

"Они перетащили меня через дорогу и оставили в кустах. Возможно, они думали, что я умру", - сказал он.

Когда оккупанты снова задержали мужчину

Кроме того, в августе оккупанты снова пришли за ним и в нижнем белье и с мешком на голове доставили его в отделение полиции. Тогда военные применяли электричество, поэтому никаких следов не осталось.

Александр сказал, что после того, как россияне ушли, он и другие задержанные были освобождены из камер 10 сентября.

"Я плакал от радости, когда увидел первого украинского солдата. Я уже начал прощаться с собой. Я заплакал и сказал: "Брат, можно тебя обнять?", - подытожил мужчина.

Ранее ВСУ показывали заброшенные позиции оккупантов в Харьковской области.

Также мы писали, что украинец рассказал о пытках кафиров в плену в Сумской области.

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