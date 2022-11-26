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Оккупанты выбивают признание в терроризме и нацизме среди жителей Мелитополя, - мэр

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Украина, Суббота 26 ноября 2022 22:20
Оккупанты выбивают признание в терроризме и нацизме среди жителей Мелитополя, - мэр Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) россияне массово похищают гражданских и выбивают признание в терроризме и нацизме.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В Мелитополе похищенных горожан и жителей района держат в гаражах и помещениях многочисленных комендатур и полиции", - говорится в заявлении.

Федоров пояснил, что у гражданских граждан пытками и угрозами выбивают признание в терроризме и нацизме в угоду пропагандистам Кремля.

"Такое же место содержания пленных, по данным Генштаба, обнаружено в Пологах.
Здесь оккупанты держали военнослужащих Сил обороны и гражданских граждан, обвиняемых в сотрудничестве с силовыми структурами Украины", - заявил Федоров.

Мелитопольский городской голова объяснил, что пытать, убивать и воровать главные задачи так называемой "спецоперации" РФ.

Напомним, что в оккупированных Пологах обнаружили локацию, где россияне держат пленных военных.

Россияне продолжают массово брать в плен гражданских из Мелитополя. Оккупанты совершают настоящие зверства по отношению к пленным.

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