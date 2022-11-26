Оккупанты выбивают признание в терроризме и нацизме среди жителей Мелитополя, - мэр

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) россияне массово похищают гражданских и выбивают признание в терроризме и нацизме.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В Мелитополе похищенных горожан и жителей района держат в гаражах и помещениях многочисленных комендатур и полиции", - говорится в заявлении.

Федоров пояснил, что у гражданских граждан пытками и угрозами выбивают признание в терроризме и нацизме в угоду пропагандистам Кремля.

"Такое же место содержания пленных, по данным Генштаба, обнаружено в Пологах.

Здесь оккупанты держали военнослужащих Сил обороны и гражданских граждан, обвиняемых в сотрудничестве с силовыми структурами Украины", - заявил Федоров.

Мелитопольский городской голова объяснил, что пытать, убивать и воровать главные задачи так называемой "спецоперации" РФ.