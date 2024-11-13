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Кацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариями

Среда 13 ноября 2024 13:24
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Кацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариями Надя Дорофеева со вторым мужем Мишей Кацуриным (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

На днях в Киеве открылась выставка картин известного артиста MONATIK. На презентации появились многие украинские знаменитости, в том числе певица Надя Дорофеева со своим вторым мужем Мишей Кацуриным, а также Владимир Дантес со своей девушкой - экс-супругой Кацурина Дашей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram MONATIK.

Что известно о выставке картин MONATIK

Так, выставка картин и арт-объектов The Views открылась 11 ноября и продлится до 24 ноября на 7-м этаже ЦУМа в самом сердце столицы.

"Коллекционные экспонаты KOTO, вдохновленные ключевыми элементами работ художника MONATIK, олицетворяют его уникальный стиль и визуальный язык. Каждый объект - это больше, чем просто арт-инсталляция; это часть фантазийного мира, где образы из полотен оживают, превращаясь в объекты современного искусства", - сказано в описании.

Выставка является благотворительной инициативой: каждый гость может внести вклад в фонд "Таблеточки" и поддержать детей, борющихся с раком.

Кацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариями

Дмитрий Монатик с семьей (фото: instagram.com/monatik_official)

Кто из знаменитостей посетил открытие выставки

На открытии мероприятия был сам MONATIK со вей своей семьей, в том числе женой Ириной, которая находится на последнем месяце беременности. Также выставку арт-объектов посетили телеведущая Маша Ефросинина, режиссер Алан Бадоев, Катя Осадчая и Юрий Горбунов с детьми, alyona alyona, Александр Педан, Фагот, Даша Квиткова, холостяк Александр Терен и многие другие.

Кацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариямиКацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариямиКацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариямиКацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариями

Звездные гости выставки (фото: instagram.com/monatik_official)

Среди гостей были замечены и звездные супруги, которые "поменялись" своими половинками: Надя Дорофеева и Миша Кацурин, а также Владимир Дантес и Даша Кацурина.

Кацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариямиКацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариями

На мероприятии встретились две пары (фото: instagram.com/monatik_official)

Как отреагировала сеть

На странице журнала Viva в соцсети Facebook пользователи просто-таки засыпали Дорофееву и Кацурина, а также Дантеса с его девушкой гневными комментариями:

  • "Меняю жену. Клоуны"
  • "Дружили себе семьями, а потом обменялись женами"
  • "Поменяйтесь на часик"
  • "Свингеры"
  • "Те еще клоуны".

Кацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариями

Скриншот (facebook.com/VIVA.VIVA.VIVA)

Напомним, две звездные пары - Вова Дантес и Надежда Дорофеева, а также Миша и Даша Кацурины, удивили многих, когда весной 2022 года "поменялись местами".

Даша Кацурина и ресторатор Миша Кацурин были женаты 7 лет. В 2022 году супруги разошлись. Примерно в это же время стало известно о разводе Дантеса и Дорофеевой.

Вскоре Дорофеева и Кацурин объявили о своих отношениях, а летом 2023 года сыграли свадьбу.

Кацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариями

Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В свою очередь Дантес тоже публично признался в любви Даше Кацуриной, но пара пока что не стала оформлять свои отношения официально.

Кацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариями

Кацурина и Дантес (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Ранее известные ведущие высмеяли отношения Дантеса и Кацуриной.

Также Дантес откровенно рассказал о страхе за детей своей возлюбленной.

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