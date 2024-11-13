Кацурины, Дантес и Дорофеева появились на одном мероприятии: сеть отреагировала едкими комментариями
На днях в Киеве открылась выставка картин известного артиста MONATIK. На презентации появились многие украинские знаменитости, в том числе певица Надя Дорофеева со своим вторым мужем Мишей Кацуриным, а также Владимир Дантес со своей девушкой - экс-супругой Кацурина Дашей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram MONATIK.
Что известно о выставке картин MONATIK
Так, выставка картин и арт-объектов The Views открылась 11 ноября и продлится до 24 ноября на 7-м этаже ЦУМа в самом сердце столицы.
"Коллекционные экспонаты KOTO, вдохновленные ключевыми элементами работ художника MONATIK, олицетворяют его уникальный стиль и визуальный язык. Каждый объект - это больше, чем просто арт-инсталляция; это часть фантазийного мира, где образы из полотен оживают, превращаясь в объекты современного искусства", - сказано в описании.
Выставка является благотворительной инициативой: каждый гость может внести вклад в фонд "Таблеточки" и поддержать детей, борющихся с раком.
Дмитрий Монатик с семьей (фото: instagram.com/monatik_official)
Кто из знаменитостей посетил открытие выставки
На открытии мероприятия был сам MONATIK со вей своей семьей, в том числе женой Ириной, которая находится на последнем месяце беременности. Также выставку арт-объектов посетили телеведущая Маша Ефросинина, режиссер Алан Бадоев, Катя Осадчая и Юрий Горбунов с детьми, alyona alyona, Александр Педан, Фагот, Даша Квиткова, холостяк Александр Терен и многие другие.
Звездные гости выставки (фото: instagram.com/monatik_official)
Среди гостей были замечены и звездные супруги, которые "поменялись" своими половинками: Надя Дорофеева и Миша Кацурин, а также Владимир Дантес и Даша Кацурина.
На мероприятии встретились две пары (фото: instagram.com/monatik_official)
Как отреагировала сеть
На странице журнала Viva в соцсети Facebook пользователи просто-таки засыпали Дорофееву и Кацурина, а также Дантеса с его девушкой гневными комментариями:
- "Меняю жену. Клоуны"
- "Дружили себе семьями, а потом обменялись женами"
- "Поменяйтесь на часик"
- "Свингеры"
- "Те еще клоуны".
Скриншот (facebook.com/VIVA.VIVA.VIVA)
Напомним, две звездные пары - Вова Дантес и Надежда Дорофеева, а также Миша и Даша Кацурины, удивили многих, когда весной 2022 года "поменялись местами".
Даша Кацурина и ресторатор Миша Кацурин были женаты 7 лет. В 2022 году супруги разошлись. Примерно в это же время стало известно о разводе Дантеса и Дорофеевой.
Вскоре Дорофеева и Кацурин объявили о своих отношениях, а летом 2023 года сыграли свадьбу.
Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
В свою очередь Дантес тоже публично признался в любви Даше Кацуриной, но пара пока что не стала оформлять свои отношения официально.
Кацурина и Дантес (фото: instagram.com/dasha_katsurina)