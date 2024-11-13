Кацуріни, Дантес і Дорофєєва з’явилися на одному заході: мережа відреагувала їдкими коментарями
Днями у Києві відкрилася виставка картин відомого артиста MONATIK. На презентації з'явилося багато українських знаменитостей, у тому числі співачка Надя Дорофєєва зі своїм другим чоловіком Михайлом Кацуріним, а також Володимир Дантес зі своєю дівчиною - ексдружиною Кацуріна Дашею.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram MONATIK.
Що відомо про виставку картин MONATIK
Так, виставка картин та арт-об'єктів The Views відкрилася 11 листопада та триватиме до 24 листопада на 7-му поверсі ЦУМу у самому серці столиці.
"Колекційні експонати KOTO, натхнені ключовими елементами робіт митця MONATIK, втілюють його унікальний стиль та візуальну мову. Кожен об’єкт - це більше, ніж просто арт-інсталяція; це частина фантазійного світу, де образи з полотен оживають, перетворюючись на об’єкти сучасного мистецтва" - сказано у описі.
Виставка є благодійною ініціативою: кожен гість може зробити внесок у фонд "Таблеточки" та підтримати дітей, які борються з раком.
Дмитро Монатик із родиною (фото: instagram.com/monatik_official)
Хто із знаменитостей відвідав відкриття виставки
На відкритті заходу був сам MONATIK зі своєю родиною, у тому числі дружиною Іриною, яка знаходиться на останньому місяці вагітності. Також на виставку арт-об'єктів відвідали телеведуча Маша Єфросиніна, режисер Алан Бадоєв, Катя Осадча та Юрій Горбунов з дітьми, alyona alyona, Олександр Педан, Фагот, Даша Квіткова, холостяк Олександр Терен та багато інших.
Зіркові гості виставки (фото: instagram.com/monatik_official)
Серед гостей було помічено і зіркове подружжя, яке "помінялося" своїми половинками: Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін, а також Володимир Дантес та Даша Кацуріна.
На заході зустрілися дві пари колишніх (фото: instagram.com/monatik_official)
Як відреагувала мережа
На сторінці журналу Viva у соцмережі Facebook користувачі просто-таки засипали Дорофєєву та Кацуріна, а також Дантеса з його дівчиною гнівними коментарями:
- "Міняю дружину. Клоуни"
- "Дружили собі сім'ями, а потім обмінялися дружинами"
- "Поміняйтеся на годинку"
- "Свінгери"
- "Ті ще клоуни".
Скриншот ( facebook.com/VIVA.VIVA.VIVA)
Нагадаємо, дві зіркові пари - Вова Дантес та Надія Дорофєєва, а також Міша та Даша Кацуріни, здивували багатьох, коли навесні 2022 року "помінялися місцями".
Даша Кацуріна та ресторатор Міша Кацурін були одружені 7 років. У 2022 році подружжя розійшлося. Приблизно в цей час стало відомо про розлучення Дантеса і Дорофєєвої.
Незабаром Дорофєєва та Кацурін оголосили про свої стосунки, а влітку 2023 року побралися.
Дорофєєва та Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
У свою чергу Дантес також публічно освідчився Даші Кацуріній, але пара поки що не стала оформлювати свої відносини офіційно.
Кацуріна та Дантес (фото: instagram.com/dasha_katsurina)