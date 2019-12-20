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Католицьке Різдво: гарні поздоровлення у віршах і прозі

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25 грудня католики в Україні будуть святкувати Різдво. Ми зібрали найкрасивіші привітання з цим світлим святом

Католицьке Різдво 25 грудня святкують католики в Україні та в усьому світі. Це одне з найважливіших релігійних свят у році. У нашій країні, як і в багатьох інших, 25 грудня - вихідний день.

З нагоди цього світлого свята ми зробили добірку найкращих привітань в СМС, складених у віршах і прозі.

Привітання з Різдвом у віршах і СМС

Нехай католицьке Різдво
Заповнить серця теплом і добром,
Дарує диво і чари тобі,
Шле затишок й достаток у дім!

***

В день католицького Різдва
Бажаю від душі я вам:
Щоб кожен момент радість приносив,
Усмішки і щастя багато-багато!
Хай сил і здоров'я буде удосталь,
Щоб жили ви сто років, чи й більше. Зі святом!

***

"Христос народився!" - кажу і вітаю,
У Різдво Христове вам бажаю,
Щоб жили в повному здоров'ї і радості,
Без горя, смутку і заздрості.

***

Чого бажають на Різдво?
Жити без смутку сто літ,
Щоб завжди і всюди щастило -
Я щиро бажаю тобі!

***

Ми католиків сьогодні
Вітаємо з Різдвом усі,
Щастя, радості, здоров'я
І посмішок повний дім!

***

У свято Різдва Христового
Хай збуваються всі мрії,
Бо для щастя є основою,
Якщо віриш ти у диво.

Привітання з Різдвом у прозі

Вітаю з католицьким Різдвом і побажати хочу, щоб у цей світлий празник небесний світ послав у дім благодать і в серце радість, щоб добре чудо сталося з тобою і близькими тобі людьми, щоб під ошатною ароматною ялинкою знайшлися прекрасні подарунки, а за столом сяяли посмішки рідних

***

Крізь тисячоліття й покоління Світло Різдва зігріває серця людей і вказує шлях любові, довіри, взаємоповаги і правди. Його промені несуть радість у кожну сім’ю, у кожну домівку, у кожний куточок нашої землі, бо в ньому – велич Божа. Нехай це свято, від якого беруть початок найвищі людські цінності, нагадає нам про заповіді Господні, пробудить любов до ближнього. Хай до кожної оселі увійдуть мир і спокій. З сердечною теплотою бажаємо всім міцного здоров’я, достатку, родинного тепла, добрих і вірних друзів на життєвій дорозі, Божого благословення на нові задуми і звершення. Христос народився! Славімо Його!

Нагадаємо, що вже скоро святкування Різдва в Україні можуть перенести з 7 січня на 25 грудня. Православна церква України підтримала відповідну ідею Єпіфанія, але за умови, що на це погодиться громадськість.

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