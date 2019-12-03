В Україні можуть перенести Різдво: в ПЦУ зробили заяву

ПЦУ зробили заяву про Різдво (Колаж РБК-Україна)

В Православній церкві України висловилися про перенесення Різдва

Православна церква України підтримала ідею предстоятеля Митрополита Епіфанія про те, щоб перенести дату святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, але за умови, що на це погодиться громадськість. Про це йдеться в заяві на сторінці прес-служби ПЦУ в Facebook.

У ПЦУ нагадали слова предстоятеля Митрополита Єпіфанія про те, що реформи повинні здійснюватися при підтримці вірян.

"Всі необхідні реформи повинні впроваджуватися поступово і мудро. Незважаючи на те, що ряд Помісних Православних Церков користується Новоюліанським календарем, Православна Церква України також не проти календарної реформи, але, якщо її підтримає більшість віруючих, а також, якщо соборний орган Православної Церкви України розгляне і прийме відповідне рішення. Важливо розуміти, що таке реформування - тривалий процес, частина якого - масштабна інформаційно-просвітницька робота", - сказав Єпіфаній.

У заяві також наголошується, що ні в Євангеліє, ні в загальному Переказі Церкви не вказується точна дата народження Спасителя, так як головним у цьому святкуванні є не дата, а зміст поваги до цієї події.

Предстоятель Православної Церкви, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Календарна дата святкування Різдва Христового 25 грудня було обрано в IV столітті і до того часу Церква дві події – Різдво Спасителя і Хрещення Господнє святкувала в один день, 6 січня, під назвою – Богоявлення.

"І хоча з кінця IV століття майже весь християнський світ святкує Різдво Спасителя 25 грудня, після календарної реформи папи Римського Григорія XIII, введеного в 1582 році, відбулося розділення, яке в нашому суспільстві не подолано досі: 25 грудня традиційного (юліанського) календаря багатьма сприймається як "католицьке" або "західне" Різдво, а 7 січня нового (григоріанського) календаря як "православне" або "традиційне" Різдво", - йдеться в заяві ПЦУ.

У прес-службі зазначили, що першочергова мета ПЦУ – це об'єднати всіх православних нашої країни навколо Київського престолу, так як це відповідає церковним традиціям, канонічним правилам і прямо вказана як норма для отримання Томосу.

"Тому, безсумнівно, дискусії про календар будуть продовжуватися і в Церкві, і в суспільстві. Але важливо, щоб вони були доброзичливими і сприяли кращому розумінню календарного питання, а не просто розпалювали суперечки і ворожнечу. І щоб, як їхній підсумок, досягнувши єднання українського православ'я, Помісна Церква загальною волею у всій своїй повноті на це питання дала мудру і об'єднуючу відповідь", - резюмували в ПЦУ.