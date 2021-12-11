Зимові канікули в Україні: скільки відпочиватимуть школярі і коли
Зимові канікули в Україні у 2021 році повинні початися у школярів за графіком, який був складений Міністерством освіти та науки раніше.
Коли школярі підуть на зимові канікули та скільки відпочиватимуть – читайте в матеріалі нижче.
За графіком Міносвіти, діти повинні піти на канікули з 27 грудня. За фактом, відпочивати школярі почнуть раніше - з 25 грудня.
Тривалість зимових канікул складе два тижні, і вже 10 січня діти знову повернуться за парти.
Деякі школи розглядають перенесення канікул на кілька днів через вимушені тривалі канікули восени.
Так, в окремих регіонах діти навчатимуться до 28 або 30 грудня. Остаточне рішення прийматиме місцева влада.
Відомо, що такий графік вже затвердили в Харкові та Кременчуці – діти підуть відпочивати 30 грудня.
Зимові канікули в Києві
У Києві канікули переносити не збираються, і школярі відправляться відпочивати за графіком – 27 грудня.
Продовжувати зимові канікули також не планують, вони закінчаться 10 січня.
Як зазначають у КМДА, причин для перенесення зимових канікул на цей момент немає. Столиця вже вийшла з "червоної" зони й всі школи працюють у звичайному режимі.
Канікули у 2022 році
Весняні канікули в Україні заплановані на період з 28 березня по 3 квітня. Ці дати можуть бути змінені в окремих регіонах і школах на розсуд місцевої влади та керівників навчальних закладів.
Літні канікули за графіком повинні початися 1 червня. Однак через продовження осінніх канікул і вимушених карантинів, деякі школи вже попередили, що канікули влітку можуть змістити на один - два тижні.
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