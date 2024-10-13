Екатерина Кухар показала редкие кадры с 15-летним сыном-красавцем

Так, звезда снова решила устроить вместе со своим старшим потомком профессиональную фотосессию.

Также она выразила обеспокоенность по поводу влияния искусственного интеллекта. Балерина отмечает, что современные дети, столкнувшись с проблемами или вопросами, сразу обращаются за ответами к технологиям, вместо того, чтобы пытаться найти решение самостоятельно.

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"Ты сидишь, пытаешься выдать мудрый совет, подкрепленный годами жизненного опыта, а они, не отрываясь от экранов: "ChatGPT сказал, что ты не права". Бан. Бан на твои многолетние знания, потому что искусственный интеллект сказал иначе. Ладно, хорошо. ChatGPT знает больше. Он у них теперь и учитель, и коуч, и друг", - сказала Екатерина.

Кухар признается, что ее пугает, как дети полностью полагаются на искусственный интеллект, потому что она не знает, каким образом это повлияет на их будущее. Она уверена, что технологии не смогут заменить человека, но определенные правила они точно будут устанавливать.

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"Это тревожно, правда? Что наши дети больше доверяют бездушной машине, чем нам? Какое будущее ждет нас и их? Не пожалеет ли человечество, что в один момент выбрало путь искусственного интеллекта? Может, он нас и не заменит, но вот правила игры точно начнет диктовать. И когда-нибудь, возможно, мы окажемся в мире, где человеку останется только один вопрос: "ChatGPT, а что теперь?", - поделилась мыслями танцовщица.

Реакция юзеров

Пользователи сети отметили, что ее сын выглядит звездой Голливуда, а также согласились с размышлениями знаменитостей о подростках.

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Что известно о личной жизни Екатерины Кухар

Екатерина Кухар вышла замуж в очень молодом возрасте, однако о своем первом браке она говорит сдержанно.

Ее муж, окончив хореографическое училище, решил сменить карьеру и занялся бизнесом. Со временем в отношениях появились разногласия, и супруги начали терять взаимопонимание. Особенно тяжелым испытанием для пары стала потеря первого ребенка.

После этого Екатерина вернулась к работе, а вскоре узнала, что снова беременна. Это стало моментом переоценки многих аспектов ее жизни. На седьмом месяце беременности она развелась, и сын Тимур родился уже в то время, когда Екатерина была одна.

Однако с первых дней ее поддерживал Александр Стоянов, ее партнер по сцене и близкий друг. Впоследствии их дружба переросла в роман, и Александр стал для Тимура настоящим отцом. Позже у них родилась дочь Анастасия.

Екатерина Кухар с дочкой (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Слухи о разводе со Стояновым

Осенью прошлого года начали ходить слухи о возможном разрыве отношений Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Все началось с того, что балерина сменила прическу и заявила, что женщина часто идет к парикмахеру, когда в ее личной жизни происходят изменения.

В то же время Стоянов перестал называть ее женой, а лишь "мамой его детей". Позже Екатерина вспомнила, что их с мужем пути разошлись, однако более подробных объяснений пара не дала.

Екатерина Кухар со Стояновым (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)