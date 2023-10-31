RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Екатерина Кухар намекнула на развод с мужем: "В личной жизни происходят перемены"

Екатерина Повар с Александром Стояновым (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская прима-балерина и неизменная судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала об изменениях в личной жизни и показалась в соцсетях с новой прической. Поклонники предположили, что артистка таким образом намекает на развод со своим мужем Александром Стояновым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram балерины.

Екатерина Кухар намекнула на разрыв с мужем

Уже несколько месяцев в сети ходят слухи, что балетная пара больше не вместе.

Об этом может свидетельствовать то, что супруги уже давно не публиковали совместные фото, а также отписались друг от друга в Instagram.

Екатерина Кухар с Александром Стояновым (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Подлила масла в огонь и сама Кухар. Она поделилась фотографией, на которой демонстрирует свою новую прическу.

"Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет парикмахеру", - подписала снимок Екатерина, подогрев слухи о разводе.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально зарегистрировали брак в 2019 году. До этого они были вместе десять лет.

Пара воспитывает общую дочь Анастасию. Кроме того, у Кухар есть сын Тимур от первого брака.

Недавно танцовщик Дмитрий Дикусар ответил, что думает о Владе Яме, сбежавшем в США во время войны.

Также мы писали о том, что Оля Полякова впервые рассказала о болезни матери.

Читайте РБК-Украина в Google News
Екатерина КухаррозлученняАлександр Стояновзвезды шоу-бизнеса