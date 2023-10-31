Екатерина Кухар намекнула на развод с мужем: "В личной жизни происходят перемены"

Екатерина Кухар намекнула на разрыв с мужем

Уже несколько месяцев в сети ходят слухи, что балетная пара больше не вместе.

Об этом может свидетельствовать то, что супруги уже давно не публиковали совместные фото, а также отписались друг от друга в Instagram.

Екатерина Кухар с Александром Стояновым (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Подлила масла в огонь и сама Кухар. Она поделилась фотографией, на которой демонстрирует свою новую прическу.

"Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет парикмахеру", - подписала снимок Екатерина, подогрев слухи о разводе.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально зарегистрировали брак в 2019 году. До этого они были вместе десять лет.

Пара воспитывает общую дочь Анастасию. Кроме того, у Кухар есть сын Тимур от первого брака.