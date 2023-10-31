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Катерина Кухар натякнула на розлучення з чоловіком: "В особистому житті відбуваються зміни"

Катерина Кухар з Олександром Стояновим (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська прима-балерина і незмінна суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про зміни в особистому житті і показалася у соцмережах з новою зачіскою. Прихильники припустили, що артистка таким чином натякає на розлучення зі своїм чоловіком Олександром Стояновим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram балерини.

Катерина Кухар натякнула на розрив з чоловіком

Вже декілька місяців у мережі ходять чутки, що балетна пара більше не разом.

Про це може свідчити те, що подружжя вже давно не публікувало спільні фото, а також відписалося від один одного в Instagram.

Катерина Кухар з Олександром Стояновим (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Підлила масла у вогонь і сама Кухар. Вона поділилася світлиною, на якій демонструє свою нову зачіску.

"Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря", - підписала знімок Катерина, підігрівши чутки про розлучення.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов офіційно зареєстрували шлюб у 2019 році. До цього вони були разом десять років.

Пара виховує спільну доньку Анастасію. Крім того, у Кухар є син Тимур від першого шлюбу.

Нещодавно танцівник Дмитро Дікусар відповів, що думає про Влада Яму, який втік до США під час війни.

Також ми писали про те, що Оля Полякова вперше розповіла про хворобу матері.

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