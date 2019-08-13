Катастрофа вже близько: будівельники Кримського моста відзвітували щодо залізниці

Кримський міст після запуску залізничного руху за прогнозами вчених може не витримати навантаження і просто звалитися. У той час як вага арки Керченського мосту становить 10 тонн, склад важить всі 600 тонн, що за розрахунками експертів викличе колосальне просідання конструкції. Однак Кремль квапить будівельників і хоче закінчити залізницю із випередженням графіка.

Пробний запуск поїздів планують пустити в серпні-вересні, а в цілому залізнична частина мосту за планом повинна запрацювати у грудні, йдеться в повідомленні прес-служби Керченського мосту.

Згідно із заявою, будівельники протестували систему освітлення залізничних шляхів, і на пілотній ділянці ближче до РФ на 3 години включили майже 150 світильників.

Кримський міст (most.life)

Загалом освітлювальна система двошляхової залізниці складатиметься з майже 2,5 тисяч ламп.

Кажуть, що монтаж стійок освітлення зі світильниками виконаний майже на 60%. Вони ставляться на прогонових будовах з обох сторін дороги.

Зазначимо, що раніше російський вчений Юрій Медовар розповів, що запуск залізничного сполучення стане початком "зворотного відліку", бо Кримський міст просто не витримає додаткову вагу вагонів складу.

Але існує й інша біда - грязьові вулкани в Азовському морі. Один з таких нещодавно дослідники виявили зовсім поруч із Кримським мостом, і він прокидається раз на 7-10 років. Під час активності вулкан своїм "пострілом" здатний знести опору моста.

Раніше повідомлялося, що Кримський міст став проблемою для місцевих жителів, для екології регіону і навіть для окупантів, які витратили на його будівництво величезні гроші з бюджету РФ.

А також ми писали про те, що жителі Криму звинувачують у своїх бідах Кримський міст.