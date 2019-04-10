Кримський міст буде знесено: названа причина

Фото: Кримський міст (facebook.com/Krymsky.bridge)

Кримський міст окупанти зводили на напівтвердих глинах у протоці

Кримський міст, який може викликати справжню катастрофу в акваторії Азовського моря, скоро просто-напросто буде знесено. Біля "будівництва століття" окупантів знаходиться грязьовий вулкан, який прокидається і активно діє приблизно кожні 80 років, - розповів старший науковий співробітник Інституту водних проблем, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар, передає "Апостроф".

Фахівець упевнений, що вулкан здатний знищити міст, який РФ побудувала до анексованого українського півострова.

Він наголосив, що будівельні норми і правила у часи СРСР забороняли будувати арочні мости у сейсмічних районах не на скельному підставі.

А в Керченській протоці саме напівтверді, водонасичені глини, які "дихають" і деформуються, з плавунами та грязевим вулканізмом.

Науковець нарікає, що його доводи і міркування проектувальник мосту, який живе в Лондоні, по суті залишив без належної уваги.

"Мені почали розповідати, що у них нанотехнології, але геологія - це не нанотехнологія, а мільйони років формувань порід", - каже Медовар.

На напівтвердих глинах у Керченській протоці на двох опорах "посадили" колосальні прольоти в 10 тисяч тонн.

Фото: колаж РБК-Україна

"А за ним ще підуть поїзди, а це 6 тисяч тонн. Як міст себе поведе?", - поставив риторичне питання Медовар.

Також він зауважив, що міст хотіли будувати в 70-х роках минулого століття, але після проведення розрахунків та інженерно-геологічних вишукувань тоді проект завернули, оскільки "були хороші фахівці".

На Кримському мосту будують залізницю з порушенням Дст (фото з відкритих джерел)

"Ну, а зараз у нас є товариш, який самий головний спеціаліст з усіх питань, і вважає, що він може будувати все, що захоче", - говорить експерт, очевидно маючи на увазі президента РФ Путіна.

Медовар розповів, що нещодавно по телебаченню показували, що в Азовському морі спрацював грязьовий вулкан - рибалки прийшли ловити рибу, а там двометрові брили глини вийшли з дна моря і колосальний глиняний масив став на березі.

"Там така міць, що міст буде знесено", - говорить він.

Відео: виверження невеликого грязьового вулкана (YouTube / Володимир Шилкін)

Як повідомлялося раніше, Кримський міст став причиною НП в Чорному морі.

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