Каталізатор паніки: Супрун різко висловилася про ситуацію з карантином в Україні

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Супрун пояснила важливість комунікації уряду з громадянами після оголошення про карантин

Карантин в Україні через коронавірус в Кабміні оголосили на період з 12 березня по 3 квітня - заходи обмеження були введені в ряді міст в навчальних закладах, були заборонені масові зібрання понад 200 осіб та закрито авіасполучення з деякими країнами.

Після повідомлення уряду про карантин в мережі з'явилися фото та відео про те, як українці закуповуються в магазинах продуктами харчування та першої необхідності - поповнюючи свої запаси про всяк випадок.

Уляна Супрун зазначила, що в ситуації з поширенням COVID-19 у світі дуже важливим моментом є якісна чесна і прозора комунікація, щоб уникнути домислів та панічних настроїв.

"Сьогодні ми побачили, що маємо великі з цим проблеми. Поки вже всі активно обговорювали карантин і введення обмеження на масові заходи в соцмережах, не було жодного офіційного повідомлення про ці дії від уряду. Вони б мали першими вийти з поясненням і відповідями на всі запитання", - написала колишня керівниця МОЗ у своєму Facebook.

Медик привела в приклад сусідню Польщу, де сьогодні запровадили такі заходи, як і в Україні.

"Але тут цілий день по телебаченню тривав марафон, під час якого давали відповіді на питання, які турбували людей щодо карантину", - розповіла Супрун.

Вона наголосила, що погана комунікація - це "не тільки каталізатор паніки та неспокою в суспільстві, але й тотальна неповага до своїх громадян", і такий підхід необхідно змінювати.

"Під час спалаху кору 2018-2019 років, ми з командою просили (а часом навіть примушували) регіональні департаменти охорони здоров’я говорити правду про кількість випадків хвороби. Лише знаючи правду, можна правильно реагувати, розробити дієвий план, будувати чесну і прозору комунікацію та зменшити занепокоєння в суспільстві", - нагадала Супрун.

Говорячи про офіційні випадки зараження коронавірусом в Україні медик зазначила, що зараз зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, який був виявлений 3 березня у чоловіка в Чернівцях.

Загалом за весь період Центр громадського здоров'я України отримав 43 підозри на COVID-19. Їх протестували: один зразок ще знаходиться на стадії дослідження, 41 показав негативний результат. Також заявлено про 5 підозри.

У цьому контексті Супрун вказала на важливість застосування експрес-тестів для виявлення коронавіруса COVID-19.

Іншого шляху, аби дізнатися про наявність COVID-19 у людини, ніж зробити тест - не існує. Тому тестування має вирішальне значення для зниження швидкості поширення хвороби та своєчасного забезпечення лікування людям, які її мають", - написала колишній чиновник.

Супрун також звернула увагу на таку небезпеку - у деяких людей з COVID-19 дуже легкі симптоми.

"Людина може не звертатися по медичну допомогу, відповідно не знати, що вона далі поширює хворобу. Коли кількість людей, яких тестують, занадто мала, то логічно, що кількість підтверджених випадків, може бути значно нижчою, ніж справжня кількість заражених людей. Вони залишатимуться не виявленими", - йдеться у публікації.

Супрун у своєму пості дала посилання на всі зібрані повідомлення про COVID-19.

"Перечитайте їх, розповсюдьте серед своїх знайомих та близьких і пам'ятайте, що інформаційна гігієна, критичне подумки та здоровий глузд вносять вагомий внесок у зменшення поширеності небезпечних хвороб", - резюмувала вона.

Нагадаємо, що МОЗ України закупив 19 тисяч упаковок експрес-тестів для виявлення коронавіруса COVID-19.