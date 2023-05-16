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Винницкие розрепанцы: как приготовить традиционную украинскую выпечку

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Вторник 16 мая 2023 08:06
Винницкие розрепанцы: как приготовить традиционную украинскую выпечку Как приготовить розрепанцы (фото: instagram.com/my_happyfood)
Автор: Анна Шиканова

Розрепанцы - это небольшие открытые пирожки, которые готовятся с начинкой. По обычаям, именно такими пирожками в Винницкой области встречают гостей. А невесты пекут такие накануне своей свадьбы с разными начинками - для родственников.

Как приготовить разрепанцы, рассказал украинский шеф-повар и фуд-фотограф Эдуард Насиров на своей странице в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Отварной картофель - 5 шт.
  • Яйца - 2 шт. + 1 шт. для смазывания
  • Мука - 3 ст. ложки
  • Соль, перец - по вкусу

Для начинки:

  • 200 г фасоли или гороха (или любая другая начинка)
  • Масло - 1 ст. ложка
  • Лук - 2 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • щепотка сахара
  • сыр, пряные травы, специи - по желанию
  • соль, перец - по вкусу

Винницкие розрепанцы: как приготовить традиционную украинскую выпечку

Фото: instagram.com/my_happyfood

Как приготовить розрепанцы

Для начинки поджарить на сковороде мелко нарезанный лук и измельченный чеснок.

Отварную фасоль измельчить с помощью блендера. Смешать все ингредиенты для начинки.

Отварной картофель натереть на терке или размять, добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Отщипывать кусочки и формировать лепешки. Внутрь каждой лепешки выкладывать начинку и защипывать края, чтобы получилась лодочка.

Пирожки выложить на застеленный пергаментом противень, смазать желтком и можно присыпать сыром.

Духовку разогреть до 170 градусов. Выпекать 25-30 минут - пока пирожки не станут румяными.

Винницкие розрепанцы: как приготовить традиционную украинскую выпечкуФото: instagram.com/my_happyfood

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить лангош по-закарпатски.

А еще рассказывали о том, как готовятся закарпатские кныгли из картофеля.

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