Рубленые котлеты со сливочно-грибным соусом: рецепт вкуснейшего блюда от Эктора из "МастерШеф"
Рубленые котлеты - несколько менее распространенное мясное блюдо, чем котлеты из фарша, но не менее вкусное. Особенно если к котлеткам приготовить сливочный соус с сыром и грибами.
О том, как готовить бревенчатые котлеты из курятины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.
Что нужно для бревенчатых котлет из курятины
Для того чтобы приготовить рубленые котлеты с соусом, нужно следующие продукты:
- филе куриное - 1 шт.
- шампиньоны - 150 г
- лук (красный) - 1 шт.
- моцарелла (твердая) - 100 г
- яйцо - 1 шт.
- петрушка - несколько веточек
- сливки - 2 ст. л.
- панировочные сухари - 1 ст. л.
- соль - по вкусу
- перец черный - по вкусу
Как готовить рубленые котлеты из курицы под соусом
Чтобы приготовить рубленые котлеты, филе не перекручивается в фарш, а измельчается ножом - рубится. Лук нужно почистить и измельчить с помощью ножа.
Петрушка добавляет рубленым котлетам легкого привкуса и почти неощутимого аромата. Ее также нужно изрубить после мытья.
В глубокой миске смешайте мясо, лук, петрушку, добавьте соль и перец по вкусу. В отдельную посуду разбейте яйцо, отделив желток от белка.
Желток добавляется в мясо, а белок не используется. Также всыпьте в курятину панировочные сухари. Тщательно вымешаете ингредиенты, а затем сформируйте плоские круглые котлеты с помощью круглой формы.
Это можно делать сразу на застеленном пергаментом противне. Чтобы котлеты были менее жирными, их лучше запечь в духовке в течение 15-20 минут при 180 градусах.
Натрите сыр на большой терке. Шампиньоны нужно промыть, нарезать на ломтики и обжарить до золотистой корочки. После этого в грибы нужно влить теплые сливки, добавить специи к своему вкусу.
Грибной соус равномерно выложите на котлеты и присыпьте тертым сыром. После этого рубленые котлеты из курятины нужно запекать еще в течение 10 минут корочки на сыре.
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