RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карты Таро сулят огромное счастье пяти знакам Зодиака: кто в списке везунчиков

Каким знакам Зодиака стоит ждать подарков от судьбы (иллюстрация: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители пяти знаков Зодиака очень повезет. Карты Таро сулят им везение и чудеса, все плохое останется в прошлом.

Каким знакам Зодиака повезет на выходных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Водолей

Конец недели будет веселым и даже беззаботным. Побалуйте себя, не жалейте денег и времени на развлечения. Проблем не будет, у вас есть шанс забыть обо всем, что мешало вам наслаждаться жизнью.

Лев

Карты Таро сулят вам успех. Дайте волю амбициям и проявите себя с лучшей стороны. Лидерские качества и бесстрашие перед сложностями позволят вам найти то, что вы так давно искали.

Близнецы

К выходным вы поймете, что вашим желаниям все же суждено сбываться. Будьте общительными и не закрывайтесь в себе. Все сложится просто прекрасно. Счастье вот-вот постучится в ваши двери.

Скорпион

Позаботьтесь о себе. Не позволяйте обстоятельствам портить ваше настроение. Карты Таро указывают на то, что вы легко справитесь со всеми проблемами и найдете причину своих неудач. Конечно же, это принесет счастье и радость.

 

К слову, ранее мы уже рассказывали, что Клубничное Полнолуние готовит сюрпризы трем Зодиака.

Помимо этого, недавно стало известно, что июнь наградит удачей четыре знака Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп