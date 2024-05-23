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Карти Таро обіцяють величезне щастя п'яти знакам Зодіаку: хто у списку везунчиків

Яким знакам Зодіаку варто чекати на подарунки від долі (ілюстрація: pixabay.com)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця цього тижня представники п'яти знаків Зодіаку дуже пощастить. Карти Таро обіцяють їм везіння та дива, все погане залишиться в минулому.

Яким знакам Зодіаку пощастить у вихідні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro.

Водолій

Кінець тижня буде веселим і навіть безтурботним. Побалуйте себе, не шкодуйте грошей та часу на розваги. Проблем не буде, ви маєте шанс забути про все, що заважало вам насолоджуватися життям.

Лев

Карти Таро обіцяють вам успіх. Дайте волю амбіціям і виявіть себе з кращого боку. Лідерські якості та безстрашність перед складнощами дозволять вам знайти те, що ви так давно шукали.

Близнюки

До вихідних ви зрозумієте, що вашим бажанням все ж таки судилося збуватися. Будьте товариськими і не закривайтесь у собі. Все складеться просто чудово. Щастя ось-ось постукає у ваші двері.

Скорпіон

Подбайте про себе. Не дозволяйте обставинам псувати ваш настрій. Карти Таро вказують на те, що ви легко впораєтеся з усіма проблемами та знайдете причину своїх невдач. Звичайно, це принесе щастя та радість.

 

До речі, раніше ми вже розповідали, що Полуничний Повний місяць готує сюрпризи трьом Зодіаку.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що червень нагородить удачею чотири знаки Зодіаку.

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