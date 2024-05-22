ua en ru
Ср, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Клубничное Полнолуние готовит сюрпризы этим Зодиака: они услышат хорошие новости

Среда 22 мая 2024 21:01
UA EN RU
Клубничное Полнолуние готовит сюрпризы этим Зодиака: они услышат хорошие новости Что готовит Полнолуние для Стрельцов и Близнецов (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Последнее Полнолуние этой весны, которое еще называют Клубничным, готовит сюрпризы для представителей четырех знаков Зодиака. После 23 мая им стоит готовиться к переменам и хорошим новостям.

Какие знаки Зодиака получат сюрприз после Полнолуния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Последнее Полнолуние весны позволит вам начать новую главу в своей жизни. Вы сможете решиться на глобальные перемены. Если отношения не приносят счастья - сжигайте мосты, если же хотите перевести все на новый уровень - не медлите, действуйте.

Дева

Вскоре вы сможете раскрыть все тайны, которые не давали вам покоя. И после этих событий у вас откроются глаза. Используйте новые знания для начала новой жизни. Полнолуние готовит для вас немало сюрпризов, благодаря которым вы точно одолеете все препятствия.

Стрелец

После Клубничного Полнолуния у вас все начнется с чистого листа. Не думайте о плохом и не отказывайтесь от глобальной перезагрузки. Откажитесь от всего, что приносит вам плохие эмоции. Попробуйте сменить имидж, стиль, а также найдите новых друзей.

Рыбы

Уже скоро вы начнете получать сюрпризы. Ждите хороших новостей, Полнолуние точно вас удивит. Приятные эмоции и позитив позволят вам решиться на что-то грандиозное. Воплотите в жизнь свои самые смелые планы.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что июнь наградит удачей четыре знака Зодиака.

Помимо этого, недавно стало известно, что это лето станет волшебным лишь для трех знаков Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ, - Politico
Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ, - Politico