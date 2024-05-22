Клубничное Полнолуние готовит сюрпризы этим Зодиака: они услышат хорошие новости

Последнее Полнолуние этой весны, которое еще называют Клубничным, готовит сюрпризы для представителей четырех знаков Зодиака. После 23 мая им стоит готовиться к переменам и хорошим новостям.

Близнецы

Последнее Полнолуние весны позволит вам начать новую главу в своей жизни. Вы сможете решиться на глобальные перемены. Если отношения не приносят счастья - сжигайте мосты, если же хотите перевести все на новый уровень - не медлите, действуйте.

Дева

Вскоре вы сможете раскрыть все тайны, которые не давали вам покоя. И после этих событий у вас откроются глаза. Используйте новые знания для начала новой жизни. Полнолуние готовит для вас немало сюрпризов, благодаря которым вы точно одолеете все препятствия.

Стрелец

После Клубничного Полнолуния у вас все начнется с чистого листа. Не думайте о плохом и не отказывайтесь от глобальной перезагрузки. Откажитесь от всего, что приносит вам плохие эмоции. Попробуйте сменить имидж, стиль, а также найдите новых друзей.

Рыбы

Уже скоро вы начнете получать сюрпризы. Ждите хороших новостей, Полнолуние точно вас удивит. Приятные эмоции и позитив позволят вам решиться на что-то грандиозное. Воплотите в жизнь свои самые смелые планы.