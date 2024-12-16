Карты Таро назвали знаки Зодиака, для которых вторник станет днем больших побед

Водолей

Вас ждет настоящий прилив вдохновения. Таро-гороскоп на 17 декабря сулит вам продуктивный и очень интересные события. Побеждайте и боритесь со своими страхами. Вам стоит визуализировать свои мечты и продумать детальную стратегию своих дальнейших действиям.

Дева

Гороскоп по картам Таро сулит вам успех в карьере. Вы уже в шаге от важного решения или значимого поворота в вашей жизни. Вскоре все изменится, а потому обязательно сделайте так, чтобы ваша новая глава началась с феерических побед.

Близнецы

Этот вторник будет очень интересным, не обойдется без тайн, интриг и даже авантюр. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и постарайтесь не поддаваться импульсивным эмоциям. Вам нужно удерживать баланс абсолютно во всех сферах вашей жизни, только так вы сумеете победить.

Весы

Таро-гороскоп на 17 декабря сулит вам очень продуктивный день. Вы сумеете победить всех своих врагов, но только если будете играть по правилам. И только в вам решать, что нужно делать: рисковать и все потерять или же отказаться от обмана и добиться небывалых высот.