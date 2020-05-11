Карта світу буде повністю перекроєна: кліматологи налякали прогнозом

Кліматологи попередили, що через глобальне потепління карта світу повністю зміниться. Якщо температура на планеті продовжить підвищуватися, то до 2010 року все буде набагато гірше, ніж прогнозувалося раніше.

Кліматологи прогнозують, якщо темпи потепління не знизяться, то до 2100 року рівень світового океану підвищиться на 1,3 метра. Таке відбудеться, якщо Земля прогріється ще на 3,5 градуси, пише Metro.

А ось до 2030-го року крижані покриви, що покривають Західну Антарктиду і Гренландію, втратять в масі трильйони тонн. При такому температурному сценарії рівень моря може піднятися більш ніж на п'ять метрів, і карта світу з існуючими нині береговими лініями буде повністю перекроєна.

За сьогоднішніми оцінками, близько десяти відсотків населення земної кулі, або 770 мільйонів людей, сьогодні живуть на землі менше ніж в п'яти метрах над лінією припливу. Всі вони залишаться без даху над головою.

Та навіть якщо мета Паризької угоди по клімату, яка полягає в обмеженні глобального потепління не більше 2°C, буде досягнута, рівень океану все одно підніметься на два метри до 2300 року.

"Тепер ясно, що попередні оцінки підвищення рівня моря були занадто низькими", - каже Стефан Рамсторф, керівник відділу аналізу Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін.

Фахівці вважають, що додаткові сантиметри океанської води роблять штормові хвилі від все більш сильних тропічних циклонів набагато більш смертоносними і руйнівними.

За останні два десятиліття основним двигуном стало танення і руйнування двох "крижаних щитів Землі - це Гренландія і Західна Антарктида. Сьогодні вони втрачають як мінімум у шість разів більше льоду, ніж у 90-ті роки. З 1992 по 2017 рік вони втратили близько 6,4 трлн тонн.

"Крижані щити" Західної Гренландії і Антарктики містять достатньо замерзлої води, щоб підняти океани приблизно на 13 метрів. Східна Антарктида, яка є більш стабільною, має у своєму розпорядженні ще 50 метрів.

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