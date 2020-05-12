З карток українців списують кошти: у Приватбанку пояснили, що сталося

ПриватБанк (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

З карти Приватбанку були списані кошти, яких там не було

У жителя України з порожньої карти ПриватБанку були списані кошти. Як написав потерпілий користувач на сайті "Мінфін", гроші зникли з карти з нульовим балансом. Він звернувся до представників банку з проханням роз'яснити ситуацію.

Як пояснив клієнт, з його картки для безпечної оплати в інтернеті, були списані кошти, яких там не було.

"Так не буває, (карта була тільки для здійснення безпечних виплат через інтернет, як це і рекламується банком) прошу пояснити, як таке сталося, а також чому відсутнє інформування про таку безглузду подію. Виходить, що можна зняти гроші з віртуального рахунку, на якому грошові кошти відсутні", - написав клієнт у своїй скарзі.

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В ПриватБанку відреагували на скаргу клієнта і пояснили, як могло статися списання коштів. Вони відзначили, що клієнти часто залишають дані своєї картки на сторонніх сайтах. При цьому клієнти проходять авторизацію і дають згоду на подальше списання коштів з цієї карти без додаткового дозволу.

"В подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу", - повідомили представники банку. Також вони звернулися до клієнта і пообіцяли перевірити платежі по даній карті, і опротестувати списання коштів за результатами збору інформації.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПриватБанк ввів нові правила оплати за допомогою картки або смартфона.