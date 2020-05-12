ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З карток українців списують кошти: у Приватбанку пояснили, що сталося

STYLERЖиття    12.05.2020 - 07:30
З карток українців списують кошти: у Приватбанку пояснили, що сталося
ПриватБанк (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

З карти Приватбанку були списані кошти, яких там не було

У жителя України з порожньої карти ПриватБанку були списані кошти. Як написав потерпілий користувач на сайті "Мінфін", гроші зникли з карти з нульовим балансом. Він звернувся до представників банку з проханням роз'яснити ситуацію.

Як пояснив клієнт, з його картки для безпечної оплати в інтернеті, були списані кошти, яких там не було.

"Так не буває, (карта була тільки для здійснення безпечних виплат через інтернет, як це і рекламується банком) прошу пояснити, як таке сталося, а також чому відсутнє інформування про таку безглузду подію. Виходить, що можна зняти гроші з віртуального рахунку, на якому грошові кошти відсутні", - написав клієнт у своїй скарзі.

З карток українців списують кошти: у Приватбанку пояснили, що сталося

Скріншот

В ПриватБанку відреагували на скаргу клієнта і пояснили, як могло статися списання коштів. Вони відзначили, що клієнти часто залишають дані своєї картки на сторонніх сайтах. При цьому клієнти проходять авторизацію і дають згоду на подальше списання коштів з цієї карти без додаткового дозволу.

"В подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу", - повідомили представники банку. Також вони звернулися до клієнта і пообіцяли перевірити платежі по даній карті, і опротестувати списання коштів за результатами збору інформації.

З карток українців списують кошти: у Приватбанку пояснили, що сталося

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПриватБанк ввів нові правила оплати за допомогою картки або смартфона.

Теги Новини України ПриватБанк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся