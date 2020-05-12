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С карт украинцев списывают средства: в ПриватБанке объяснили, что произошло

STYLERЖизнь    12.05.2020 - 07:30
С карт украинцев списывают средства: в ПриватБанке объяснили, что произошло
ПриватБанк (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

С карты ПриватБанка были списаны средства, которых там не было

У жителя Украины с пустой карты ПриватБанка были списаны средства. Как написал пострадавший пользователь на сайте "Минфин", деньги исчезли с карты с нулевым балансом. Он обратился к представителям банка с просьбой разъяснить ситуацию.

Как объяснил клиент, с его карты для безопасной оплаты в интернете, были списаны средства, которых там не было.

"Поскольку так не бывает, (карта была только для осуществления безопасных выплат через интернет, как это и рекламируется банком) прошу объяснить, как такое произошло, а также почему отсутствовало информирование о таком нелепом событии. Выходит, что можно снять деньги с виртуального счета, на котором денежные средства отсутствуют", - написал клиент в своей жалобе.

С карт украинцев списывают средства: в ПриватБанке объяснили, что произошло

Скриншот

В ПриватБанке отреагировали на жалобу клиента и объяснили, как могло произойти списание средств. Они отметили, что клиенты часто оставляют данные своей карты на сторонних сайтах. При этом клиенты проходят авторизацию и дают согласие на дальнейшее списание средств с этой карты без дополнительного разрешения.

"В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса", - сообщили представители банка. Также они обратились к клиенту и пообещали проверить платежи по данной карте, и опротестовать списание средств по результатам сбора информации.

С карт украинцев списывают средства: в ПриватБанке объяснили, что произошло

Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк ввел новые правила оплаты с помощью карты или смартфона.

Теги Новости Украины ПриватБанк
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