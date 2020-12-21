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Карпати завалило снігом і вдарив мороз: приголомшливі фото вершин

Карпати, Понеділок 21 грудня 2020 10:57
Карпати завалило снігом і вдарив мороз: приголомшливі фото вершин
Карпати засипало снігом (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Українські Карпати знову засипало снігом. Зараз у горах панує прекрасна погода - там мороз і сонце світить. Місцеві жителі і туристи публікують в соцмережах прекрасні фотографії засніжених вершин.

Так, на сторінці Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста повідомили, що зараз у Карпатах - 5 градусів морозу.

"Станом на 8:15 21 грудня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, штиль, температура навколишнього середовища -5 ° С", - сказано в повідомленні.

Судячи з знімків, справжня зима на Західній Україні все-таки настала.

Карпати завалило снігом і вдарив мороз: приголомшливі фото вершинКарпати завалило снігом і вдарив мороз: приголомшливі фото вершинКарпати завалило снігом і вдарив мороз: приголомшливі фото вершинКарпати завалило снігом і вдарив мороз: приголомшливі фото вершинВ Карпатах настала справжня зима (фото з соцмереж)

Також українці показують, як в горах вже щосили катаються на лижах. Укриті змороззю дерева додають проведенню часу зимовий настрій.

Як ми раніше писали, синоптики різко поміняли прогноз погоди на Новий рік. Експерти повідомляють, що в переддень свята буде ще тепліше. ніж очікувалося.

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