Вчені попередили про можливе виверження найбільшого вулкана на Землі

Під одним з найбільших щитових вулканів у світі Мауна-Лоа, який знаходиться на Гаваях, накопичується магма. Це може стати причиною великого виверження.

Про це повідомили американські вчені, які проаналізували рух поверхні вулкана, пише SciTechDaily .

"Землетрус магнітудою 6 і вище зніме напругу, яка створюється припливом магми вздовж субгоризонтально розлому під західним флангом вулкана", - розповів один з авторів дослідження Бхуван Варугу.

Він підкреслив, що цей землетрус може викликати виверження вулкана Мауна-Лоа.

Дослідники виявили, що протягом 2014-2020 років в цілому 0,11 км³ нової магми проникло в дайкообразне тіло магми, розташоване під і на південь від кальдери вершини.

У 2015 році магма почала розширюватися на південь, де топографічна висота нижче. Після ослаблення потоку магми у 2017 році центр наповнення повернувся у своє колишнє горизонтальне положення 2014-2015 рр. Таких змін магматичного тіла раніше не спостерігалося.

Зазначимо, що висота вулкана Мауна-Лоа становить 4169 метрів. Він належить до групи мегавулканів, за обсягом і площі підошви - другий на Землі після Масиву Таму. Обсяг Мауна-Лоа оцінюється в 75 000 км³.