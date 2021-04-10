Потужний підземний поштовх зачепив Україну: що відомо

У п'ятницю ввечері, 9 квітня, на сході Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, який міг поширитися на територію Одеської області. За класифікацією він належить до чутливих, хоча загрози для населення не представляє.

Про це розповідає пресслужба Головного центру спеціального контролю національного космічного агентства України.

"Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 75 км у горах Вранча на території Румунії. Відстань до кордону з Україною становить 130 км. По класифікації він належить до чутливих, хоча загрози для населення не представляє", - йдеться в повідомленні. За словами фахівців, румунський землетрус могли відчувати люди, які перебували всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах у південно-західній частині Одеської області. Епіцентр землетрусу, який торкнувся України (скріншот: gcsk.gov.ua)