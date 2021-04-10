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Потужний підземний поштовх зачепив Україну: що відомо

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 18:02
Потужний підземний поштовх зачепив Україну: що відомо У Румунії стався землетрус, який зачепив Україну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У п'ятницю ввечері, 9 квітня, на сході Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, який міг поширитися на територію Одеської області. За класифікацією він належить до чутливих, хоча загрози для населення не представляє.

Про це розповідає пресслужба Головного центру спеціального контролю національного космічного агентства України.

"Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 75 км у горах Вранча на території Румунії. Відстань до кордону з Україною становить 130 км. По класифікації він належить до чутливих, хоча загрози для населення не представляє", - йдеться в повідомленні.

За словами фахівців, румунський землетрус могли відчувати люди, які перебували всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах у південно-західній частині Одеської області.

Потужний підземний поштовх зачепив Україну: що відомо

Епіцентр землетрусу, який торкнувся України (скріншот: gcsk.gov.ua)

Нагадаємо, на Філіппінах 2 квітня за добу було зафіксовано 212 землетрусів. Прокинувся Тааль - один з найактивніших вулканів в Південно-Східній Азії.

Так, в середині січня на індонезійському острові Сулавесі стався сильний землетрус магнітудою 6,2 бала. Загинули понад 20 людей, близько 600 місцевих жителів були поранені.

Крім того, в Російській Федерації на Камчатці раніше вивергався вулкан Ключевська Сопка. Виверження вулкана почалося ще 4 березня.

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