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В Карпати повернулася люта зима: оголошено 4-й рівень лавинної небезпеки

Новость на русском → Середа 17 березня 2021 13:51
В Карпати повернулася люта зима: оголошено 4-й рівень лавинної небезпеки В Карпати повернулася зима (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

На Західну Україну знову повернулася зима. Зокрема, Карпати засипало снігом і вдарив мороз.

Про це повідомляється на сторінці Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

За станом на 7:45 17 березня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, а видимість обмежувалася 30 метрів. Через такий стан погодних умов у горах оголосили 4-й рівень лавинної небезпеки.

"Станом на 7:45 17.03.2021 р. на Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-західній 18 м/с. пориви вітру до 23 м/с. Заметіль, падає дрібний сніг. Температура повітря -10 ° С", - сказано в повідомленні.

В Карпати повернулася люта зима: оголошено 4-й рівень лавинної небезпекиУ Карпати повернулася зима (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

До речі, керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фицак на своїй сторінці в Facebook зазначив, що 17 березня очікується 4-й рівень лавинної небезпеки у високогір'ї Івано-Франківської області.

"Падає сніг, хуртовини, вітер північний, північно-західний, велика маса перенесеного хуртовиною, погано закріпленого снігу. Негода триватиме до 18 числа. На схилі сніг розтріскується від кроків. Радимо утриматися від походів на високогір'я у найближчі дні", –написав Фрицак.

Як ми раніше писали, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні.

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